В четверг, 13 июня, вступило в силу постановление суда, согласно которому приговоренному к пожизненному тюремному заключению Владимиру Бочко (66) отказали в условно-досрочном освобождении, сообщает Rus.ERR.
Насильник и убийца ребенка не смог выйти на свободу досрочно
Отказ в УДО вступил в законную силу, поскольку Государственный суд не принял в производство жалобу защитника Бочко на решения судов нижестоящих инстанций, которые не нашли оснований для досрочного выхода на свободу приговоренного к пожизненному заключению.
Владимир Бочко был осужден 16 декабря 1992 года за изнасилование и убийство пятилетнего ребенка. Его приговорили к смертной казни, но позднее приговор был заменен на пожизненное тюремное заключение.
Согласно обвинительному заключению, Бочко заманил ребенка в свою квартиру, раздел его и изнасиловал, а затем убил свою жертву, чтобы скрыть преступление.