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Насильник и убийца ребенка не смог выйти на свободу досрочно

rus.postimees.ee
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Тартуская тюрьма.
Тартуская тюрьма. Фото: Sille Annuk

В четверг, 13 июня, вступило в силу постановление суда, согласно которому приговоренному к пожизненному тюремному заключению Владимиру Бочко (66) отказали в условно-досрочном освобождении, сообщает Rus.ERR.

Отказ в УДО вступил в законную силу, поскольку Государственный суд не принял в производство жалобу защитника Бочко на решения судов нижестоящих инстанций, которые не нашли оснований для досрочного выхода на свободу приговоренного к пожизненному заключению.

Владимир Бочко был осужден 16 декабря 1992 года за изнасилование и убийство пятилетнего ребенка. Его приговорили к смертной казни, но позднее приговор был заменен на пожизненное тюремное заключение.

Согласно обвинительному заключению, Бочко заманил ребенка в свою квартиру, раздел его и изнасиловал, а затем убил свою жертву, чтобы скрыть преступление.

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