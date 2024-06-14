Насильник и убийца ребенка не смог выйти на свободу досрочно

Отказ в УДО вступил в законную силу, поскольку Государственный суд не принял в производство жалобу защитника Бочко на решения судов нижестоящих инстанций, которые не нашли оснований для досрочного выхода на свободу приговоренного к пожизненному заключению.

Владимир Бочко был осужден 16 декабря 1992 года за изнасилование и убийство пятилетнего ребенка. Его приговорили к смертной казни, но позднее приговор был заменен на пожизненное тюремное заключение.

Согласно обвинительному заключению, Бочко заманил ребенка в свою квартиру, раздел его и изнасиловал, а затем убил свою жертву, чтобы скрыть преступление.