В первом квартале года уровень безработицы увеличился до 7,8%, а это означает, что безработных людей стало примерно на 20 000 больше, чем годом ранее. Согласно опросу банка Citadele, многие домохозяйства не имеют достаточных сбережений, и при потере дохода главного кормильца пятая часть семей сумеет продержаться менее месяца.
При потере основного источника дохода многие эстонские семьи не продержится и месяца
На опрос, проведенный по заказу банка Citadele в Эстонии, Латвии и Литве, 18% респондентов из Эстонии ответили, что их семья при потере главного кормильца сможет без дополнительных денежных средств продержаться менее одного месяца. По оценке 23% респондентов, они продержатся от одного до трех месяцев, и по оценке 15% - более шести месяцев. 17% участников опроса раньше в принципе не задумывались об этом.
Среди жителей Латвии и Литвы ситуация несколько лучше - в среднем они в такой ситуации продержатся дольше. 16% респондентов из Латвии и 14% респондентов из Литвы считают, что продержатся менее месяца. Если же в Эстонии 15% отметили, что обладают финансовой подушкой, которая позволит продержаться более 6 месяцев, то среди респондентов из Литвы подобный ответ дали 19%.
«Каждому человеку и каждой семье можно порекомендовать задаться целью сформировать достаточную финансовую подушку безопасности. Это даст уверенность на случай непредвиденных событий и избавит, например, от необходимости брать кредит при первых же сложностях с деньгами», - объяснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. В общем случае минимальным размером резервного фонда является сумма, достаточная для покрытия расходов минимум в течение трех месяцев.
Хакиайнен отметила, что существуют разные инструменты и способы накопления, а их выбор зависит от потребностей в конкретном случае. Рациональным было бы хранить подушку безопасности на сберегательном счете, чтобы получать со вклада проценты. «Этот вариант оптимальнее, чем просто отдельный счет в банке, поскольку деньги не будут так подвержены инфляции», - сказала Хакиайнен.
Опрос также показал разницу в подходах мужчин и женщин. Если среди респондентов-мужчин 16% считали, что их семья продержится в описанной ситуации менее месяца, то среди респонденток таких был 21%. Среди тех же, кто отвечал, что семья продержится более шести месяцев, мужчин было 20%, а женщин - 9%. «Возможно, мужчины просто выше оценивают свои финансовые способности, но, вероятно, за такими результатами также стоят другие причины. Например, одной такой причиной может быть то обстоятельство, что в одиночестве детей чаще воспитывают женщины», - пояснила Хакиайнен.
Опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat в странах Балтии в мае нынешнего года по заказу банка Citadele. Участие в опросе в каждой из трех балтийских стран приняли 1000 человек в возрасте 18–74 лет.