Подлодка США прибыла к берегам Кубы вслед за кораблями РФ

К юго-восточному побережью Кубы в Карибском море прибыла атомная подводная лодка Военно-морских сил США - спустя сутки после того, как в порт Гаваны зашли российские военные корабли. Ударная подлодка USS Helena находится в заливе Гуантанамо, Куба, в рамках планового посещения порта, сообщило Южное командование США в соцсети X.

Американская подлодка выполняет миссию обеспечения национальной безопасности и глобальной безопасности в море, говорится в сообщении. В нем же указано, что местонахождение и транзит судна были запланированы ранее.

США не считают российские корабли угрозой, но внимательно следят за ними

По словам заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, визит российских военных кораблей не представляет угрозы для США, но за их передвижениями продолжают внимательно следить. «Это не сюрприз. Мы уже видели, как они совершали подобные заходы в порт», - сказала Сингх на пресс-конференции 12 июня.