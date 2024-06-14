Еще один видный политик покинул EKRE

Если еще пару дней назад политик из Пярнумаа Алар Ланеман, избранный в Рийгикогу по списку Эстонской консервативной народной партии, пообещал подумать, останется ли он в EKRE после разразившегося в ней скандала, то сегодня он заявил, что после пяти лет членства покидает партию.