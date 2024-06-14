Если еще пару дней назад политик из Пярнумаа Алар Ланеман, избранный в Рийгикогу по списку Эстонской консервативной народной партии, пообещал подумать, останется ли он в EKRE после разразившегося в ней скандала, то сегодня он заявил, что после пяти лет членства покидает партию.
Для подписчиков
Еще один видный политик покинул EKRE
Когда позавчера Pärnu Postimees спросил Ланемана, планирует ли он остаться в EKRE, тот ответил, что оценит ситуацию, так как партия явно изменилась. «Я вступал в народную партию, а теперь выяснилось, что являюсь членом президентской», - сказал он.