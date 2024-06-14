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Еще один видный политик покинул EKRE

Эно-Геррит Линк
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Алар Ланеман.
Алар Ланеман. Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Если еще пару дней назад политик из Пярнумаа Алар Ланеман, избранный в Рийгикогу по списку Эстонской консервативной народной партии, пообещал подумать, останется ли он в EKRE после разразившегося в ней скандала, то сегодня он заявил, что после пяти лет членства покидает партию.

Когда позавчера Pärnu Postimees спросил Ланемана, планирует ли он остаться в EKRE, тот ответил, что оценит ситуацию, так как партия явно изменилась. «Я вступал в народную партию, а теперь выяснилось, что являюсь членом президентской», - сказал он.

По словам Ланемана, его позвали в EKRE заниматься гособороной и внутренней безопасностью. Однако 30 апреля решением руководства партии Ланемана вынудили уйти из комиссии по гособороне и «повысили» до комиссии по сельской жизни. Отметим, что как военный Ланеман достиг звания бригадного генерала, а с 2002 по 2007 год он был начальником генштаба Сил обороны.

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