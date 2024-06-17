Екатерина, художник

Екатерина. Фото: Оливер Каур

Нет, я не поддерживаю строительство атомной электростанции, хотя я не очень задумывалась на эту тему. Не поддерживаю в связи с многочисленными авариями, которые случаются в мире. Просто страшно: а вдруг что-то случится?

Есть все-таки строить, то в таком месте, где нет большого сосредоточения людей, подальше от больших городов. Если у нас есть такое место, то желательно там, где вообще не живут люди, может быть, какой-то пустырь.

Меня также волнует вопрос радиоактивных отходов. Как правило, их же складируют где-то, но очень много информации, что часто происходят утечки. К тому же это временное решение: что дальше делать с этими отходами никто до сих пор не знает.

Раиса, пенсионерка

Раиса. Фото: Оливер Каур

Я поддерживаю строительство атомной электростанции, потому что вижу, что электричества не хватает, а покупаем повсюду намного дороже. Я надеюсь, что они купят не устаревшую модель, и думаю, все будет окей.

По поводу места строительства я не берусь судить. Я не так хорошо знаю все места. Пусть это определят специалисты.