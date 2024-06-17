В среду, 12 июня, Рийгикогу принял постановление о поддержке внедрения ядерной энергии в Эстонии. Однако у населения до сих пор нет однозначного мнения на этот счет. Rus.Postimees поинтересовался у жителей Эстонии, как они относятся к строительству АЭС в нашей стране.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Мне уже 72 года, бояться нечего»; «вредно для природы»: жители Эстонии высказались об атомной электростанции (1)
Постановление Рийгикогу включает в себя разработку проекта закона о ядерной энергии и ядерной безопасности и - при необходимости - изменение и дополнение действующих правовых актов; создание учреждения, регулирующего безопасное использование ядерной энергии, и развитие компетенций в этой сфере.
Рийгикогу принял принципиальное решение, рассматривать ли в будущем производство в Эстонии ядерной энергии. Постановление в первую очередь опирается на анализ, проведенный рабочей группой по ядерной энергии, согласно которому внедрение ядерной энергии в Эстонии реализуемо.
В настоящее время Эстония рассматривает возможность строительства небольшого ядерного реактора мощностью 350 МВт.
Согласно последнему опросу внедрение атомной энергии поддерживает 61 процент жителей Эстонии.
Валерий, пенсионер
Если атомную электростанцию будут правильно обслуживать, то поддерживаю строительство. Мне уже 72 года, бояться нечего. Пусть будущее поколение думает.
Эстония - природная зона. Не знаю, где бы лучше всего построить такую станцию. Также меня очень волнуют вопрос переработки ядерных отходов. Вопрос в том, куда девать эти отходы.
Физули, пенсионер
Было бы неплохо, если бы у нас было свое электричество, а то все покупаем. Я поддерживаю строительство атомной электростанции. Опасений у меня нет, сейчас все современное, надежное.
Лучше всего ее было бы построить подальше от больших городов. Радиоактивные отходы - это, конечно, проблема, но во многих странах их же куда-то девают, закапывают. Пока аварий с отходами не было же. Если сделать современную станцию, то все будет нормально, и электричество, скорее всего, будет подешевле.
Екатерина, художник
Нет, я не поддерживаю строительство атомной электростанции, хотя я не очень задумывалась на эту тему. Не поддерживаю в связи с многочисленными авариями, которые случаются в мире. Просто страшно: а вдруг что-то случится?
Есть все-таки строить, то в таком месте, где нет большого сосредоточения людей, подальше от больших городов. Если у нас есть такое место, то желательно там, где вообще не живут люди, может быть, какой-то пустырь.
Меня также волнует вопрос радиоактивных отходов. Как правило, их же складируют где-то, но очень много информации, что часто происходят утечки. К тому же это временное решение: что дальше делать с этими отходами никто до сих пор не знает.
Раиса, пенсионерка
Я поддерживаю строительство атомной электростанции, потому что вижу, что электричества не хватает, а покупаем повсюду намного дороже. Я надеюсь, что они купят не устаревшую модель, и думаю, все будет окей.
По поводу места строительства я не берусь судить. Я не так хорошо знаю все места. Пусть это определят специалисты.
Я думаю, что все-таки есть проблема с радиоактивными отходами. Эту проблему должны решать специалисты. Зарывать тоже плохо - подземные воды могут менять течение. Может быть, пока решат строить станцию или нет, найдут более безопасный способ утилизации. Я, кстати, уже слышала, что нашли какой-то безопасный способ.
Ирина, медсестра
Атомная электростанция, конечно, нужна, но Эстония настолько маленькая, а станции такие большие. Я думаю, все-таки если решат построить, то построят, хотя электроэнергию можно получать и другими методами.
Риски, конечно, есть. Все мы помним Чернобыль и события в Японии. Атомная энергетика - это всегда какие-то риски и опасения.
У нас очень маленькая, красивая республика и строить эти огромные реакторы… Я не знаю, какой регион можно под это списать или выделить.
Я сама из Силламяэ и знаю о Силламяэском заводе, которые перерабатывал уран и все эти отходы. Мы видим последствия этого, как это негативно сказывается на здоровье людей. Конечно, есть опасения. Для радиоактивных отходов будет необходимо делать какие-то кладбища и хранилища.
Ирина, социальный работник
Категорически не поддерживаю строительство атомной электростанции. Это будет вредно для нашей природы, а также негативно отразится на здоровье людей.
Эстония и так крошечная страна, зачем нам это все? Наоборот, нашу природу надо беречь. Лесов нет, уже вырубили почти все леса. Куда нам еще атомную электростанцию...
Волнует также и вопрос о радиоактивных отходах, куда их девать. Их же нужно будет где-то складировать. По-моему, наша страна к этому еще не готова.
Валентин, пенсионер
На сто процентов поддерживаю строительство атомной электростанции. Без этого хана. Все остальное ерунда. Ветер то ли дует, то ли не дует. Что касается солнечных электростанций, у нас погода такая, что когда электроэнергия нужна, солнце у нас не светит. К тому же они занимают кучу места.
Опасений по поводу строительства АЭС абсолютно нет. Где ее было бы лучше всего построить, не могу сказать. Единственное, знаю, что рядом должен быть довольно приличный водоем, потому что, как правило, все АЭС с водяным охлаждением.
Опасений по поводу отходов также нет. Я думаю, что эти страхи - события давно минувших дней. Если построят АЭС, то она не будет большой, соответственно, и отходов будет меньше.