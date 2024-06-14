ЭРККИ КООРТ Что известно о скандале в связи с отставкой Кусти Сальма?

7. Из дискуссии складывается впечатление, что после ухода канцлера Сальма оборона Эстонии рухнет. Канцлер в Министерстве обороны точно не является последней линией обороны или древним героем, с уходом которого исчезает надежда. Канцлер - это чиновник, организующий работу министерства.

8. Уход генерала Херема и канцлера Сальма приходится на одно и то же время. Возможно, причина одинаковая, но генерал объявил о своем уходе еще в январе 2024 года. Известно, что отставки не связаны между собой.

9. Канцлер Сальм признал, что его глубоко задело, что выбор нового руководителя осуществлялся без его участия. Кандидатом Сальма был генерал-майор Вейко-Велло Пальм. Я уверен, что, ровно как и бригадный генерал Андрус Мерило, генерал-майор Вейко-Велло Пальм также мог бы стать достойным главой Сил обороны. Ему ставили в укор жесткость, но генерал не обязательно должен быть дружелюбным и мягким.

Уход генерала Мартина Херема совпадает по времени с отставкой канцлера Кусти Сальма, но генерал объявил о своем решении в январе. Фото: Михкель Марипуу

10. Однако в демократическом государстве выбор главы Сил обороны все же осуществляется не офицерами.

11. Все стороны говорят о сумме в 1,6 миллиарда евро. Однако мы не знаем, что она в себя включает. Почему не 1,7 или 1,5 миллиарда? Это не просто запятая, разница составляет сто миллионов евро, что почти равно предполагаемому доходу с автомобильного налога.

12. Бюджет Министерства обороны сейчас составляет 1,35 миллиарда евро, то есть дефицит больше бюджета целиком.