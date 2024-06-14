Пт, 14.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Лео Куннас: мой путь в парламентской фракции EKRE подошел к концу

Микк Салу Ану Вийта-Неухаус
Copy
лео Куннас покинул фракцию EKRE.
лео Куннас покинул фракцию EKRE. Фото: Sander Ilvest

Лео Куннас подтвердил Postimees, что покинул фракцию Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).

Куннас рассказал, что встретился с Мартином Хельмом, председателем EKRE, и беседовал с ним в течение полутора часов. После встречи Куннас принял решение покинуть фракцию.

Куннас не является членом партии, но входил в парламентскую фракцию партии.

На выборах в Рийгикогу 2023 года Лео Куннас набрал 3390 голосов.

В фракции EKRE из 17 членов осталось 11.

Согласно данным коммерческого регистра, сегодня из рядов EKRE вышел депутат Рийгикогу Алар Ланеман, который дважды был избран в парламент по списку EKRE. На последних выборах он получил 1802 голоса в Пярнумаа.

За последние несколько дней из EKRE вышло или было исключено значительное число членов.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх