Лео Куннас: мой путь в парламентской фракции EKRE подошел к концу
Куннас рассказал, что встретился с Мартином Хельмом, председателем EKRE, и беседовал с ним в течение полутора часов. После встречи Куннас принял решение покинуть фракцию.
Куннас не является членом партии, но входил в парламентскую фракцию партии.
На выборах в Рийгикогу 2023 года Лео Куннас набрал 3390 голосов.
В фракции EKRE из 17 членов осталось 11.
Согласно данным коммерческого регистра, сегодня из рядов EKRE вышел депутат Рийгикогу Алар Ланеман, который дважды был избран в парламент по списку EKRE. На последних выборах он получил 1802 голоса в Пярнумаа.
За последние несколько дней из EKRE вышло или было исключено значительное число членов.