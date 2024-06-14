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Состоится обсуждение условий реконструкции еще одной столичной улицы

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Эта улица вскоре будет реконструирована.
Эта улица вскоре будет реконструирована. Фото: Google Maps

В среду, 19 июля, в 17:30 в управе района Кристийне (Металли, 5) состоится дискуссия, в ходе которой будут представлены результаты публичной экспозиции условий проектирования реконструкции улицы Тулика.

«Тулика – улица времен основания Эстонской Республики. Сегодня на ней расположены офисы, и она служит связующим транспортным звеном между разными частями города. В результате реконструкции там будет приятно жить, дети и пожилые смогут безопасно проводить время, улица будет привлекательным местом для офисов и по ней будет удобно передвигаться», – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.

«В ходе реконструкции все уличное пространство будет тщательно перепланировано: будет создано отдельное пространство для движения пешеходов, велосипедистов и автотранспорта. Условия проектирования также предусматривают достаточно места для озеленения. Также будет обновлено уличное освещение и установлена раздельная система ливневой канализации», – отметила старейшина района Кристийне Рената Лукк.

Схема реконструкции улицы Тулика.
Схема реконструкции улицы Тулика. Фото: Управа Кристийне.

Город планирует реконструировать участок улицы Тулика между улицей Эндла и Палдиским шоссе, а также перекресток улицы Сыле и Палдиского шоссе и прилегающие к нему участки. В ходе работ будет обновлена конструкция проезжей часть дороги, модернизировано уличное освещение, построены велосипедные дорожки, тротуары и ливневая канализация. На территории проекта и прилегающей к нему территории проведется инвентаризация зеленых насаждений.

По обеим сторонам улицы и на перекрестках предусмотрены физически отделенные от полос движения односторонние велосипедные дорожки, которые на перекрестке будут соединены с основной сетью велодорожек.

Публичная экспозиция условий проектирования улицы Тулика проходила с 1 по 20 мая 2024 года. В среду, 19 июня, в 17:30 в управе района Кристийне (Металли, 5) состоится публичная дискуссия, на которой будет дан обзор поступившей обратной связи и предложений по проекту, а также позиций департамента.

Согласно проекту при реконструкции улицы Тулика будут учтены: генеральный план района Кристийне, предусматривающий наличие велодорожек и зеленых насаждений на улице Тулика; стратегия велосипедного движения Таллинна на 2018–2027 годы, включающая наличие велодорожек на улице Тулика; детальные планировки восточной стороны улицы Тулика и другие действующие детальные планировки.

С условиями и материалами проекта можно ознакомиться ЗДЕСЬ (на эстонском языке). 

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