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Путин назвал новые условия прекращения боевых действий

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Владимир Путин на Красной площади 23 февраля
Владимир Путин на Красной площади 23 февраля Фото: DW

Выступая в министерстве иностранных дел Президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения боевых действий в Украине, пишет «Медуза».

Он заявил, что украинские войска должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ. Кроме того, Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.

Если эти условия будут выполнены, то Россия «незамедлительно» прекратит огонь, утверждает Путин.

«Обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно», - заявил Путин.

По его словам, суть российского предложения «не во временном перемирии». Речь идет не о заморозке конфликта, а о его «окончательном завершении», добавил президент РФ. Дополнительными условиями для мирного урегулирования Путин также назвал нейтральный и безъядерный статус Украины, а также отмену санкций против России.

«Мы хотели бы, чтобы такое решение - и о выводе войск, и внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией, от которого зависит будущее существование Украины - в Киеве будут принимать самостоятельно, руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа. А не по западной указке. Хотя на этот счет существуют большие сомнения», - заявил Путин.

Он добавил, что сегодня Москва делает «еще одно конкретное, реальное мирное предложение».

«Если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, то это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития», - заключил он.

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