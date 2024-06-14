Будем надеяться, что сезон дождей в нашей стране сменится жаркой летней погодой, и ребром встанет вопрос полива огородов. В жаркие летние дни для полива садовых растений стоит использовать дождевую воду, и поэтому к ее сбору следует подготовиться. Предприятие Tallinna Vesi делится советами о том, какие решения можно применить для сбора дождевой воды в своем саду.
Фото ⟩ Самое время: какие решения можно применить для сбора дождевой воды в своем саду
В Эстонии есть целый ряд регионов, в которых скважины и водоочистное оборудование в период засухи не позволяют производить достаточно воды из-за чрезмерного полива.
Кроме того, использование очищенной питьевой воды для полива газона является расточительством: питьевую воду следует потреблять разумно, а для полива – собирать дождевую воду. Последнюю можно использовать и для других целей в местах, где не требуется высококачественная питьевая вода.
Например, такой водой можно помыть машину или же наполнить сливной бачок унитаза. Тем не менее следует учитывать: если крыша здания покрыта асбестом или толем, то вместе с дождевой водой с нее будут стекать и токсичные соединения.
Простой бак для воды или более сложная система сбора?
Самый дешевый и простой способ сбора дождевой воды – приобрести обычный бак для воды и подсоединить его к водосточному желобу. Таким образом дождевая вода будет направляться прямо в бак. Из него вы сможете наполнять лейку и поливать растения. Можно также установить на бак кран и подсоединить к нему шланг для большего удобства полива.
Например, в случае осадков средней силы, на крыше площадью 72 квадратных метра скапливается около 1300 литров дождевой воды. Поэтому такие баки должны быть достаточно большими и оборудованы переливом, который при необходимости будет направлять воду в сторону от здания, чтобы предотвратить затопление. Баки желательно ставить в затененных местах и закрывать сверху, чтобы уменьшить испарение воды.
Однако для полива газона необходимо выстроить уже более сложную систему сбора. Сейчас доступны оснащенные системой фильтрации наземные и подземные емкости, к которым можно подсоединить насос для полива. Такие наземные баки предлагаются разных размеров, форм и цветов. Подземный бак для дождевой воды вкапывается в землю рядом с выходом дренажной трубы.
Таким образом дождевая вода направляется непосредственно в бак через дренаж. Подземные баки бывают также и плоской формы, и в таком случае выполнять обширные земляные работы для установки не требуется. Срок службы баков для дождевой воды обычно составляет более 70 лет, и им практически не требуется обслуживание.
Наиболее универсальным решением является использование дождевой воды в канализационной системе объекта недвижимости. Это позволяет использовать дождевую воду также в качестве бытовой воды, например, в туалете. Система состоит из бака для сбора, фильтра и насоса, соответствующего требованиям водомерного узла и счетчиков предприятия водоснабжения.
Для строительства такой системы необходимо запросить у предприятия водоснабжения технические условия, чтобы не возникла ситуация, когда дождевая вода попадет в систему общественного водопровода. В Эстонии уже существуют примеры многоквартирных домов, где более трети используемой товариществом воды поступает как раз из осадков.
Хотя приобретение бака для сбора или строительство более сложной системы требует инвестиций, в долгосрочной перспективе это приносит пользу как потребителю, так и окружающей среде. Стоимость приобретения и установки наиболее распространенных систем (бак для сбора и опорожняющий насос) составляет около 2000 евро.
При наличии подходящего земельного участка одним из решений для сбора дождевой воды является создание пруда, в котором со временем скопится вода.
Еще одним решением, так сказать, «два в одном», является высокая грядка. Она представляет собой контейнер, содержащий питательный субстрат, подходящий для растений, а также дренажный слой. Такую грядку можно разместить непосредственно под трубой для дождевой воды, получив комплексное решение. В теплое время года в ней можно выращивать декоративные растения.
Высокая грядка состоит из шести слоев: слой с растительностью (стоит отдать предпочтение местным растениям и растениям, хорошо переносящим затопления), фильтрующий слой грунта (слой из более грубого песчаного материала толщиной 750-1000 мм), переходный слой (переходный слой толщиной 100 мм или, в качестве альтернативы, геотекстиль), дренажный слой (собирает воду, просачивающуюся через фильтрующий слой грунта), перфорированные трубы (не нужны, если вода просачивается в имеющийся грунт), перелив (когда контейнер наполняется водой, ее излишки направляются через переливную трубу прямо в перфорированные трубы).
Сбор дождевой воды помогает функционировать городскому пространству
Tallinna Vesi рекомендует всем своим клиентам собирать и использовать для полива прежде всего дождевую воду, поскольку это является наиболее экологичным решением. Сбор дождевой воды полезен и для нашего общего городского пространства, ведь большинство поверхностей в городе, то есть асфальт и бетон, водонепроницаемы, и поэтому впитываться воде в городе просто некуда. Чем больше дождевой воды люди смогут собирать и использовать самостоятельно, тем меньше будет наводнений, вызываемых водонепроницаемыми зонами, а также снизится обуславливаемая городской средой нагрузка загрязнения дождевых вод и водоемов.