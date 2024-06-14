Фото Самое время: какие решения можно применить для сбора дождевой воды в своем саду

В Эстонии есть целый ряд регионов, в которых скважины и водоочистное оборудование в период засухи не позволяют производить достаточно воды из-за чрезмерного полива.

Кроме того, использование очищенной питьевой воды для полива газона является расточительством: питьевую воду следует потреблять разумно, а для полива – собирать дождевую воду. Последнюю можно использовать и для других целей в местах, где не требуется высококачественная питьевая вода.

Например, такой водой можно помыть машину или же наполнить сливной бачок унитаза. Тем не менее следует учитывать: если крыша здания покрыта асбестом или толем, то вместе с дождевой водой с нее будут стекать и токсичные соединения.

Простой бак для воды или более сложная система сбора?

Поливать грядки, газоны и наполнять бассейны лучше всего дождевой водой. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Самый дешевый и простой способ сбора дождевой воды – приобрести обычный бак для воды и подсоединить его к водосточному желобу. Таким образом дождевая вода будет направляться прямо в бак. Из него вы сможете наполнять лейку и поливать растения. Можно также установить на бак кран и подсоединить к нему шланг для большего удобства полива.