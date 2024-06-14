Сегодня, 14 июня, в 11:22 в полицию поступило сообщение, что с закрытой территории на улице Спорти в поселке Вызу был угнан автомобиль Mitsubishi, в котором были оставлены ключи.
Пьяный вдрызг мужчина угнал автомобиль и врезался на нем в столб
Поездка завершилась на окружной дороге на Раквере-теэ, где 40-летний мужчина на Mitsubishi врезался в столб. Сидевший за рулем был в состоянии сильного алкогольного опьянения и у него нет водительских прав.
Полицейские задержали нарушителя. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.