Пт, 14.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Пьяный вдрызг мужчина угнал автомобиль и врезался на нем в столб

Сийм Михайлов
, журналист
Copy
Фото иллюстративное и не имеет отношения к произошедшему в Вызу.
Фото иллюстративное и не имеет отношения к произошедшему в Вызу. Фото: Taavi Sepp

Сегодня, 14 июня, в 11:22 в полицию поступило сообщение, что с закрытой территории на улице Спорти в поселке Вызу был угнан автомобиль Mitsubishi, в котором были оставлены ключи.

Поездка завершилась на окружной дороге на Раквере-теэ, где 40-летний мужчина на Mitsubishi врезался в столб. Сидевший за рулем был в состоянии сильного алкогольного опьянения и у него нет водительских прав.

Полицейские задержали нарушителя. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх