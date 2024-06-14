Трагическое ДТП При столкновение автобуса и автомобиля погиб человек

По предварительной информации, столкнулись пассажирский автобус, который ехал со стороны Тарту в сторону Вильянди, и легковой автомобиль, который ехал со стороны Вильянди в сторону Тарту. В результате аварии водитель легковушки получил серьезные травмы и, несмотря на усилия медиков, скончался на месте.

Кроме водителя в легковушке больше никого не было. В автобусе вместе с водителем находились около 15 человек, их всех осмотрели медики, никто не пострадал.

Точные обстоятельства ДТП еще устанавливаются. Полиция обещала сообщить подробности при первой возможности.

По словам репортера Tartu Postimees, находившегося на месте происшествия, в 15:03 замещающий автобус уже был на месте и забрал пассажиров.

Движение транспорта было перенаправлено с шоссе через поселок Мярья.

Фото: Veiki Ojaperv