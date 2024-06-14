Авария произошла в Тартумаа, в поселке Марья, на 2-м километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, где максимальная разрешенная скорость составляет 70 км/ч. Дорожное покрытие на момент аварии было сухим.

На данный момент известно, что автомобиль Nissan, двигаясь из Вильянди в Тарту, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Тарту. В результате столкновения серьезно пострадал 77-летний мужчина, находившийся за рулем Nissan, который, к сожалению, скончался на месте происшествия.

Кроме водителя в легковушке больше никого не было. В автобусе вместе с водителем находились около 15 человек, их всех осмотрели медики, никто не пострадал. Водитель автобуса был трезв и имел право на управление транспортным средством.

По словам очевидца, автомобиль Nissan X-Trail на прямом участке дороги выехал на встречную полосу и столкнулся там с автобусом. Водитель автобуса на месте происшествия все еще оправлялся от шока и не пожелал давать комментарии.

По словам репортера Tartu Postimees, находившегося на месте происшествия, в 15:03 замещающий автобус уже был на месте и забрал пассажиров. Движение транспорта было перенаправлено с шоссе через поселок Мярья.

Полиция напоминает всем участникам дорожного движения, что если кто-то заметит автомобиль с подозрительным стилем вождения, пожалуйста, обязательно сообщите об этом в Центр тревоги. Этот звонок может спасти чью-то жизнь. Лучше вмешаться раньше и предотвратить аварию.

По факту произошедшего полиция начала уголовное производство, и точные обстоятельства происшествия выясняются

Фото: Veiki Ojaperv