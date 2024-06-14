ФОТО Все для благоустройства жилища: бобр притащил на плотину артиллерийскую мину

Саперы установили, что это была артиллерийская мина военного времени. Во время выполнения работ к снесенной плотине приходил бобр, чтобы поинтересоваться, что же там делают люди.

«Бобр - трудолюбивое животное, которое тащит в свою плотину всевозможные тяжелые материалы, в том числе камни, чтобы конструкция была максимально прочной. В этот раз для укрепления плотины он выбрал мину», - пояснил главный сапер центра разминирования Спасательного департамента Расмус Рооден.

В этом году в Ида-Вирумаа саперы уже обезвредили 1969 взрывных устройств и 755 запалов.