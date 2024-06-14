Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в мае

Родилось десять пар двойняшек, из них пять пар мальчиков, две пары девочек и три смешанные пары. В Таллинне зарегистрировано рождение 257 детей, в Харьюмаа - 123, на Хийумаа - четырех, в Ида-Вирумаа - сорока, Йыгевамаа - 18, Ярвамаа - 28, Ляэнемаа - 16, Ляэне-Вирумаа - сорока, Пыльвамаа - 16, Пярнумаа - 61, Рапламаа - 24, на Сааремаа - 19, в Тартумаа - 113, Валгамаа - 12, Вильяндимаа - 24 и в Вырумаа - 19.

В мае девочек чаще всего называли следующими именами: Оливия (8) и Аделина, Арабелла, Эмма, Нора, Роози и София (5). Самыми популярными именами мальчиков были Лукас и Мирон (7), Якоб и Расмус (6) и Дамир, Марк, Себастьян и Тревор (5).

В прошлом месяце было заключено 472 брака, из этого числа 37 оформили нотариусы и 29 - священники. Состоялось также 216 разводов. В апреле прошлого года брак был заключен 460 раз, разводов было 238.

В мае зарегистрировано 1256 смертей, в прошлом году в то же время их было 1269.

Имя и (или) фамилию поменяли на новую 186 человек: 50 взяли себе новое имя, 114 - новую фамилию, а 22 человека - и имя, и фамилию. Среди них - 126 женщины и 60 мужчин. В 2023 году в то же самое время имя и (или) фамилию поменяли на новую 185 человек.