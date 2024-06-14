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Пожилая женщина передала три тысячи евро мошеннику

BNS
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Мошенники. Фото иллюстративное.
Мошенники. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В Таллинне мошенник явился прямо в дом своей жертвы, где уговорил пожилую пострадавшую передать ему три тысячи евро наличными.

В четверг 79-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонили и сообщили, что ее подруга попала в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия и что ей нужны деньги и предметы гигиены, сообщила в пятницу пресс-служба Пыхьской префектуры.

Пострадавшая передала мошеннику три тысячи евро у себя дома.

Полиция начала по данному инциденту уголовное расследование.

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