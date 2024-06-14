Пожилая женщина передала три тысячи евро мошеннику

В четверг 79-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонили и сообщили, что ее подруга попала в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия и что ей нужны деньги и предметы гигиены, сообщила в пятницу пресс-служба Пыхьской префектуры.