В Таллинне мошенник явился прямо в дом своей жертвы, где уговорил пожилую пострадавшую передать ему три тысячи евро наличными.
Пожилая женщина передала три тысячи евро мошеннику
В четверг 79-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонили и сообщили, что ее подруга попала в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия и что ей нужны деньги и предметы гигиены, сообщила в пятницу пресс-служба Пыхьской префектуры.
Пострадавшая передала мошеннику три тысячи евро у себя дома.
Полиция начала по данному инциденту уголовное расследование.