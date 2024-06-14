Президент Алар Карис в своей речи на ужине в поддержку благотворительного фонда Центра Арво Пярта вечером 11 июня подчеркнул важность сохранения наследия Арво Пярта в эстонской культуре и назвал центр одной из важных визитных карточек Эстонии.
Президент Карис подчеркнул важность сохранения наследия Арво Пярта в эстонской культуре
«Все, кто соприкоснулся с музыкой Арво Пярта, стали богаче и чище как люди. Она никого не оставляет равнодушным или незатронутым. Она привлекает наше внимание к основным ценностям и основным истинам жизни», - сказал президент Карис.
Президент Карис сказал, что если мы считаем Арво Пярта одной из важных визитных карточек Эстонии, то Центр Арво Пярта также является одной из них. «Это часть ответственности каждого из нас - сохранять, поддерживать и делать Эстонию больше, но это также и ответственность - сохранить такой оазис отдыха для мира», - сказал глава государства о центре, где по словам есть пространство для размышлений и существования, почувствовать свою значимость и где повседневное время останавливается.
На ужине поддержки благотворительного фонда Центра Арво Пярта присутствовали представители Эстонского государства, предприниматели и музыканты, в том числе всемирно известный певец и автор песен Стинг.
В 2021 году был создан фонд Центра Арво Пярта, основной деятельностью которого является сбор пожертвований для сохранения музыкального наследия Арво Пярта и приумножение эндаумент-капитала путем инвестирования в фонд. Целью целевого капитала является поддержка деятельности Центра Арво Пярта.