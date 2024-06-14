Работа Рижского аэропорта в пятницу была приостановлена на полчаса из-за подозрительного летающего объекта, сообщили агентству ЛЕТА в аэропорту.
Работа Рижского аэропорта была приостановлена из-за подозрительного летающего объекта
Компания Latvijas gaisa satiksme в 13:24 на полчаса приостановила полеты в аэропорту, так как один из пилотов сообщил о подозрительном летающем объекте на траектории посадки.
Приостановка работы затронула три входящих рейса. Самолету авиакомпании LOT, выполнявшему полет из Варшавы, пришлось лететь в Вильнюс.
В настоящее время полеты возобновлены, а рейс LOT возвращается в Ригу.
Аэропорт просит пассажиров, которых затронула эта ситуация, обращаться напрямую в авиакомпании.