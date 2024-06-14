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Работа Рижского аэропорта была приостановлена из-за подозрительного летающего объекта

BNS
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Самолет в аэропорту «Рига».
Самолет в аэропорту «Рига». Фото: Shutterstock

Работа Рижского аэропорта в пятницу была приостановлена на полчаса из-за подозрительного летающего объекта, сообщили агентству ЛЕТА в аэропорту.

Компания Latvijas gaisa satiksme в 13:24 на полчаса приостановила полеты в аэропорту, так как один из пилотов сообщил о подозрительном летающем объекте на траектории посадки.

Приостановка работы затронула три входящих рейса. Самолету авиакомпании LOT, выполнявшему полет из Варшавы, пришлось лететь в Вильнюс.

В настоящее время полеты возобновлены, а рейс LOT возвращается в Ригу.

Аэропорт просит пассажиров, которых затронула эта ситуация, обращаться напрямую в авиакомпании.

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