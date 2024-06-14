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Рыбаки вблизи Хийумаа обнаружили нечто очень необычное

rus.postimees.ee
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Во вторник, 11 июня, рыбаки с острова Хийумаа обнаружили в проливе Вяйнамери нечто очень необычное - тушу кабана, плавающую в открытом море.

«Что это еще за животное, волосатый кит?» - удивлялись пользователи Сети. Некоторые шутливо предположили, что мертвое животное может быть «морской свинкой» или «иммигрантом, который пытался переплыть с Сааремаа на Хийумаа».

Автор видео пояснил, что они не стали вытаскивать тушу из воды.

«Перевозка разлагающегося трупа в одной лодке с рыбой сопряжена с риском перекрестного заражения», - написал он.

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