Во вторник, 11 июня, рыбаки с острова Хийумаа обнаружили в проливе Вяйнамери нечто очень необычное - тушу кабана, плавающую в открытом море.
Рыбаки вблизи Хийумаа обнаружили нечто очень необычное
«Что это еще за животное, волосатый кит?» - удивлялись пользователи Сети. Некоторые шутливо предположили, что мертвое животное может быть «морской свинкой» или «иммигрантом, который пытался переплыть с Сааремаа на Хийумаа».
Автор видео пояснил, что они не стали вытаскивать тушу из воды.
«Перевозка разлагающегося трупа в одной лодке с рыбой сопряжена с риском перекрестного заражения», - написал он.