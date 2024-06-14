Пытались пересечь границу вплавь: в Нарве пограничники задержали четырех мигрантов

Перевод: Анита Авакова

В пятницу около двух часов ночи в полицию сообщили, что два человека пытаются переплыть из России в Эстонию через реку Нарву. Сотрудники пограничного патруля сразу же прибыли на место и увидели, что один из пересекающих границу поплыл обратно в Россию, второго же пограничники задержали.

По словам руководителя бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрика Пургеля, пограничники немедленно проверили окрестности и вскоре поймали в городе еще трех иностранцев, которые тоже незаконно въехали в Эстонию.

«Этот случай наглядно показывает, что приграничное сообщество и каждая лишняя пара глаз и ушей помогают в охране границы. Так случилось и в этот раз, когда нам удалось оперативно задержать нарушителей благодаря бдительному человеку, который сразу же сообщил нам о подозрительной активности. Мы находимся в ежедневном контакте с местным населением и обмениваемся необходимой информацией. Вместе мы следим за тем, чтобы в нашу страну въезжали только те, кто имеет на это право», - сказал Пургель.

Для выяснения обстоятельств четверо иностранцев были доставлены в отделение полиции. По предварительной информации, они из Южной Азии, однако документов у иностранцев при себе не было.