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«Мы не должны доверять этим предложениям». Зеленский назвал условия Путина для прекращения войны «ультиматумом» (1)

Meduza.io
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Президент Владимир Зеленский 9 мая 2024 года.
Президент Владимир Зеленский 9 мая 2024 года. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия президента России Владимира Путина по прекращению боевых действий и началу мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять». Об этом он сказал итальянскому телеканалу Sky TG24 в кулуарах саммита «Большой семерки», пишет «Медуза» со ссылкой на Reuters.

«Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от тех, что были раньше», - сказала Зеленский.

По его мнению, Путин не остановится.

«Это то же самое, что делал Гитлер. Вот почему мы не должны доверять этим предложениям», - приводит его слова агентство.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения боевых действий в Украине и начала мирных переговоров. Согласно этим требованиям, Украина должна заявить о полном выводе войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и начать реальный вывод войск, а также официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО. Кроме того, санкции Запада против России должны быть отменены.

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