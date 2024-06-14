Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия президента России Владимира Путина по прекращению боевых действий и началу мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять». Об этом он сказал итальянскому телеканалу Sky TG24 в кулуарах саммита «Большой семерки», пишет «Медуза» со ссылкой на Reuters.
«Мы не должны доверять этим предложениям». Зеленский назвал условия Путина для прекращения войны «ультиматумом» (1)
«Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от тех, что были раньше», - сказала Зеленский.
По его мнению, Путин не остановится.
«Это то же самое, что делал Гитлер. Вот почему мы не должны доверять этим предложениям», - приводит его слова агентство.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения боевых действий в Украине и начала мирных переговоров. Согласно этим требованиям, Украина должна заявить о полном выводе войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и начать реальный вывод войск, а также официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО. Кроме того, санкции Запада против России должны быть отменены.