«Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от тех, что были раньше», - сказала Зеленский.

По его мнению, Путин не остановится.

«Это то же самое, что делал Гитлер. Вот почему мы не должны доверять этим предложениям», - приводит его слова агентство.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения боевых действий в Украине и начала мирных переговоров. Согласно этим требованиям, Украина должна заявить о полном выводе войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и начать реальный вывод войск, а также официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО. Кроме того, санкции Запада против России должны быть отменены.