В Таллинне вооруженный мужчина отобрал у женщины деньги и ключи от квартиры

По словам прокурора Пыхьяской прокуратура Руты Раммо, 4 июня стало известно, что 27-летний мужчина угрожал 34-летней женщине оружием на улице Каларанна в Пыхья-Таллинне. Преступник отобрал у жертвы деньги и ключи от квартиры.

«Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления 7 июня, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте. В настоящее время в рамках уголовного дела все еще активно собираются доказательства», - сказала Раммо.