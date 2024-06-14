Министры балтийского региона: на гибридную деятельность России нужно ответить

«Мы согласились с тем, что на гибридную деятельность России в Европе должен быть дан общий ответ. Мы не позволим россиянам делать на нашей территории, что хочется, отодвигая красные линии все дальше и дальше. Помимо наших союзников по НАТО и Евросоюзу, мы также активно участвуем в поиске решений ситуации в рамках СГБМ. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО придало совету новое измерение в обеспечении безопасности в нашем регионе», - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

«Появление теневого флота в Балтийском море представляет серьезную угрозу для нашей окружающей среды и безопасности региона и Европы в целом. Ситуация, когда российские танкеры, находясь на виду у берегов Эстонии и Финляндии и обходя санкции, переваливают нефтепродукты вопреки правилам, требует наших быстрых действий. Важно, чтобы 14-й пакет санкций, который, как мы надеемся, будет принят в ближайшие дни, также был направлен на это, но нам также необходимо решить вопрос о предотвращении обхода», - сказал Цахкна.

«Мы видим, что Россия активна не только на поверхности Балтийского моря, но и под водой. Защита и мониторинг подводной инфраструктуры становятся все более актуальными в связи с гибридной деятельностью России. Мы нашли инновационные решения для развития этого направления», - сказал Цахкна.

Основными темами встречи министров иностранных дел СГБМ стали безопасность в регионе, положение теневого флота в Балтийском море и гибридная деятельность России в регионе. В заседании приняли участие министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии, а также представители Дании и Европейской службы иностранных дел.

С 1 июля этого года Эстония будет председательствовать в СГБМ, занимаясь вопросами безопасности в регионе.