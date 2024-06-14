Министр обороны Ханно Певкур подтвердил, что продолжит свою работу, несмотря на письмо его однопартийца Кристо Энн Вага, направленное членам партии, в котором последний требовал отставки министра обороны.
Певкур: продолжу исполнять обязанности министра обороны до тех пор, пока меня поддерживают премьер-министр и парламент
Перевод: Сергей Светлов
В своем посте в социальных сетях Ханно Певкур отметил, что письмо Кристо Энн Вага, отправленное фракции, было написано с явным намерением утечки в СМИ.
«По моему мнению, такой поступок наносит ущерб репутации партии, правительства и премьер-министра. Время покажет, каковы были мотивы автора письма. Факт заключается в том, что за время моего пребывания на посту министра обороны, а также при поддержке Партии реформ, оборонный бюджет увеличился с примерно 770 миллионов до примерно 1,34 миллиарда, и за последние два года мы закупили больше боеприпасов, чем за предыдущие 30 лет», - сказал он.
По словам Певкура, во всех областях не хватает средств, но правительство не принимает решения о распределении денег без надлежащего анализа, чтобы понять, куда, почему и когда они должны быть направлены. По его утверждению, анализ с расчетами по закупке боеприпасов поступил к нему на стол 1 июня, а Кусти Сальм передал ему свое заявление об уходе 27 мая.
«Канцлер прекрасно осведомлен, что каждое выделение средств требует тщательного анализа. Таким образом, утверждение, что причиной ухода господина Сальма является отказ правительства направить дополнительные средства на закупку боеприпасов для оборонного сектора, не соответствует хронологии событий», - подчеркнул министр обороны.
Певкур напомнил, что по просьбе командующего Силами обороны было оперативно найдено время для обсуждения вопроса с командующим, его заместителем и канцлером, и это обсуждение состоялось 5 июня. В тот же день расчеты и методика были представлены министру финансов, который пообещал после встречи рассмотреть альтернативы в своем министерстве, чтобы правительство содержательно могло обсудить этот вопрос.
«На прошлой и этой неделе этот вопрос был представлен различным партиям, включая членов Партии реформ, где с материалами ознакомился и господин Вага, и договорено о представлении расчетов Комиссии по государственной обороне 17 июня 2024 года», - написал Певкур.
Теперь, по его словам, правительство должно занять позицию по поводу финансирования закупки боеприпасов и решить этот вопрос. «Подтверждаю, что между министром обороны и командующим Силами обороны нет разногласий», - добавил он. Певкур также отметил, что помощь Украине будет продолжаться, и, возможно, даже может быть увеличена.
«Я убежден, что весь этот процесс был быстрым и открытым. Расходование 1,6 миллиарда евро налогоплательщиков не может происходить без тщательных расчетов и обоснований посредством спешной работы через СМИ. Для этого необходимо соблюдать государственные процедуры. Я продолжу исполнять обязанности министра обороны до тех пор, пока меня поддерживают премьер-министр и парламент, и я буду делать это с твердым осознанием, что безопасность эстонского государства и народа должна быть обеспечена в любое время», - заключил Певкур.