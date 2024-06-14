Певкур: продолжу исполнять обязанности министра обороны до тех пор, пока меня поддерживают премьер-министр и парламент

Перевод: Сергей Светлов

В своем посте в социальных сетях Ханно Певкур отметил, что письмо Кристо Энн Вага, отправленное фракции, было написано с явным намерением утечки в СМИ.

«По моему мнению, такой поступок наносит ущерб репутации партии, правительства и премьер-министра. Время покажет, каковы были мотивы автора письма. Факт заключается в том, что за время моего пребывания на посту министра обороны, а также при поддержке Партии реформ, оборонный бюджет увеличился с примерно 770 миллионов до примерно 1,34 миллиарда, и за последние два года мы закупили больше боеприпасов, чем за предыдущие 30 лет», - сказал он.

По словам Певкура, во всех областях не хватает средств, но правительство не принимает решения о распределении денег без надлежащего анализа, чтобы понять, куда, почему и когда они должны быть направлены. По его утверждению, анализ с расчетами по закупке боеприпасов поступил к нему на стол 1 июня, а Кусти Сальм передал ему свое заявление об уходе 27 мая.

«Канцлер прекрасно осведомлен, что каждое выделение средств требует тщательного анализа. Таким образом, утверждение, что причиной ухода господина Сальма является отказ правительства направить дополнительные средства на закупку боеприпасов для оборонного сектора, не соответствует хронологии событий», - подчеркнул министр обороны.