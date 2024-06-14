Президент Алар Карис в пятницу на мероприятии в память о жертвах депортаций 1941 года в порту Лехтма на острове Хийумаа, сказал, что сегодняшний день затрагивает всех и является болезненным опытом дляя народа Эстонии.
Алар Карис в День памяти о депортациях: этот день затрагивает всех нас
«Но также и через ту жестокость, которую мы наблюдаем прямо здесь, в Европе, где российская агрессия и преступления против человечности в Украине разрушают образ безопасности Европы после холодной войны», - сказал глава эстонского государства, передала пресс-служба канцелярии президента.
Президент Карис отметил, что до тех пор, пока тоталитаризм будет распространяться рядом с Европейским союзом и НАТО, никто не сможет чувствовать себя в безопасности. «Это наша печальная реальность. Однако мы знаем, что ни мы, ни наши союзники не одиноки, что мы готовы выступить вместе», - подчеркнул глава государства.
По словам президента, безопасность Эстонии нельзя рассматривать в отрыве от безопасности Германии или Швеции, так же как безопасность Германии или Швеции нельзя рассматривать в отрыве от нашей безопасности. «Это та Европа, за которую мы стояли, стоим и будем стоять, и ради которой мы должны работать каждый день. Наша общая гарантия безопасности - это демократическая Европа, которая защищает всех своих членов», - отметил сказал президент Карис.
«Зло не раз пыталось подавить нас, заглушить наши мысли и наши голоса. Но это зло потерпело неудачу. Даже в самые мрачные годы в душах многих, более или менее скрыто, жила мечта о нашей Эстонии, о нашем сине-черно-белом флаге, о нашем языке и книгах на этом языке. Мечта о свободном будущем», - вспомнил глава эстонского государства.
«Этот национальный исток мысли, эта национальная ДНК помогли нам выстоять и пережить тяжелые времена. В конце концов мы оказались сильнее зла. Сейчас мы помогаем Украине сделать то же самое», - подчеркнул Карис.
14 июня 1941 года оккупационные власти Советского Союза депортировали свыше 10 000 эстонцев, из них 7 000 были женщины, дети и старики. Целью депортации было устранение морального, физического и юридического сопротивления режиму оккупантов.
Все сопротивляющееся население было заклеймено как враг. Многие активные и патриотичные люди, внесшие свой вклад в создание лучшей Эстонии и сохранение независимости Эстонии в течение предыдущих 20 лет, были казнены далеко в Сибири на основании решения о смертной казни, вступившего в силу в 1942 году.
Всего в 1941-1951 годах советский режим депортировал из Эстонии свыше 30 000 человек.