Алар Карис в День памяти о депортациях: этот день затрагивает всех нас

«Но также и через ту жестокость, которую мы наблюдаем прямо здесь, в Европе, где российская агрессия и преступления против человечности в Украине разрушают образ безопасности Европы после холодной войны», - сказал глава эстонского государства, передала пресс-служба канцелярии президента.

Президент Карис отметил, что до тех пор, пока тоталитаризм будет распространяться рядом с Европейским союзом и НАТО, никто не сможет чувствовать себя в безопасности. «Это наша печальная реальность. Однако мы знаем, что ни мы, ни наши союзники не одиноки, что мы готовы выступить вместе», - подчеркнул глава государства.

По словам президента, безопасность Эстонии нельзя рассматривать в отрыве от безопасности Германии или Швеции, так же как безопасность Германии или Швеции нельзя рассматривать в отрыве от нашей безопасности. «Это та Европа, за которую мы стояли, стоим и будем стоять, и ради которой мы должны работать каждый день. Наша общая гарантия безопасности - это демократическая Европа, которая защищает всех своих членов», - отметил сказал президент Карис.