Архимандрит Кирилл Говорун - богослов и церковный деятель, который входил в ближайшее окружение патриарха Московского Кирилла и делал прекрасную карьеру в РПЦ МП, но покинул ее из-за идеологических разногласий. Rus.Postimees поговорил с ним о трансформации личности патриарха Кирилла, о его отношениях с Владимиром Путиным, о сотрудничестве РПЦ со спецслужбами и о том, какую роль играют в управлении ЭПЦ МП митрополит Евгений и епископ Даниил.