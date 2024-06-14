В этот день 83 года назад началась первая массовая депортация жителей Эстонии. За три дня в Сибирь и северные регионы России было выслано около десяти тысяч человек, вернуться на родину смогли менее половины. У Мемориального ансамбля в Маарьямяэ была проведена церемония.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне почтили память жертв июньских массовых депортаций
Перевод: Валерия Ермакова
Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм возложил венок к мемориальной стене Мемориального ансамбля в Маарьямяэ.
Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, посол Чехии Давид Крал, председатель правления Эстонского союза Memento Арнольд Альясте, глава Союза студенческих объединений Эстонии Катарийна Ярве и автор конкурса сочинений, организованного Эстонским институтом памяти Арабелла Антонс произнесли речи.
Поминальную молитву провел епископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Уве Сандер. Музыкальные интерлюдии исполнила молодежная группа Fiore.
За церемонией последовал концерт. После концерта под открытым небом речами было отмечено 35-летие Эстонской ассоциации Memento.
В коридоре мемориальной стены установлены новые таблички. Судьбы погибших установлены в ходе работы Института памяти Эстонии. Чтобы жертвы террора были достойно увековечены на мемориальной стене, любой желающий может проверить данные о своих родных и передать новую информацию в электронный мемориал под управлением Эстонского института памяти.