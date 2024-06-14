ГАЛЕРЕЯ В Таллинне почтили память жертв июньских массовых депортаций

В этот день 83 года назад началась первая массовая депортация жителей Эстонии. За три дня в Сибирь и северные регионы России было выслано около десяти тысяч человек, вернуться на родину смогли менее половины. У Мемориального ансамбля в Маарьямяэ была проведена церемония.