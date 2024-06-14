При потере основного источника дохода многим семьям в Эстонии придется очень тяжело

На вопрос, сколько их семья сможет продержаться без дополнительных денежных средств при потере главного кормильца, 18% респондентов из Эстонии ответили, что меньше одного месяца. По оценке 23% опрошенных, они продержатся 1-3 месяца, и по оценке 15% - более шести месяцев. Около 17% участников опроса раньше в принципе не задумывались об этом, сообщает пресс-служба Citadele.

Опрос проходил в странах Балтии. Среди жителей Латвии и Литвы ситуация несколько лучше - в среднем они в такой ситуации продержатся дольше. Около 16% респондентов из Латвии и 14% респондентов из Литвы считают, что продержатся менее месяца. Если же в Эстонии 15% отметили, что обладают финансовой подушкой, которая позволит продержаться более шести месяцев, то среди респондентов из Литвы подобный ответ дали 19%.

«Каждому человеку и каждой семье можно порекомендовать задаться целью сформировать достаточную финансовую подушку безопасности. Это даст уверенность на случай непредвиденных событий и избавит, например, от необходимости брать кредит при первых же сложностях с деньгами», - объяснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. В общем случае минимальным размером резервного фонда является сумма, достаточная для покрытия расходов минимум в течение трех месяцев.

Хакиайнен отметила, что существуют разные инструменты и способы накопления, а их выбор зависит от потребностей в конкретном случае. Рациональным было бы хранить подушку безопасности на сберегательном счете, чтобы получать со вклада проценты. «Этот вариант оптимальнее, чем просто отдельный счет в банке, поскольку деньги не будут так подвержены инфляции», - сказала Хакиайнен.

Опрос также показал разницу в подходах мужчин и женщин. Если среди респондентов-мужчин 16% считали, что их семья продержится в описанной ситуации менее месяца, то среди женщин - 21%.

Среди тех же, кто отвечал, что семья продержится более шести месяцев, мужчин было 20%, а женщин - 9%. «Возможно, мужчины просто выше оценивают свои финансовые способности, но, вероятно, за такими результатами также стоят другие причины. Например, одной такой причиной может быть то обстоятельство, что в одиночестве детей чаще воспитывают женщины», - пояснила Хакиайнен.