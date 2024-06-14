В первом квартале года уровень безработицы в Эстонии повысился до 7,8%. Это значит, что безработных людей стало примерно на 20 тысяч больше, чем годом ранее. Как показало исследование, проведенное исследовательской фирмой Norstat по заказу банка Citadele, при потере основного источника дохода 18% эстонских семей продержатся менее одного месяца, пишет «Северное побережье».
При потере основного источника дохода многим семьям в Эстонии придется очень тяжело
На вопрос, сколько их семья сможет продержаться без дополнительных денежных средств при потере главного кормильца, 18% респондентов из Эстонии ответили, что меньше одного месяца. По оценке 23% опрошенных, они продержатся 1-3 месяца, и по оценке 15% - более шести месяцев. Около 17% участников опроса раньше в принципе не задумывались об этом, сообщает пресс-служба Citadele.
Опрос проходил в странах Балтии. Среди жителей Латвии и Литвы ситуация несколько лучше - в среднем они в такой ситуации продержатся дольше. Около 16% респондентов из Латвии и 14% респондентов из Литвы считают, что продержатся менее месяца. Если же в Эстонии 15% отметили, что обладают финансовой подушкой, которая позволит продержаться более шести месяцев, то среди респондентов из Литвы подобный ответ дали 19%.
«Каждому человеку и каждой семье можно порекомендовать задаться целью сформировать достаточную финансовую подушку безопасности. Это даст уверенность на случай непредвиденных событий и избавит, например, от необходимости брать кредит при первых же сложностях с деньгами», - объяснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. В общем случае минимальным размером резервного фонда является сумма, достаточная для покрытия расходов минимум в течение трех месяцев.
Хакиайнен отметила, что существуют разные инструменты и способы накопления, а их выбор зависит от потребностей в конкретном случае. Рациональным было бы хранить подушку безопасности на сберегательном счете, чтобы получать со вклада проценты. «Этот вариант оптимальнее, чем просто отдельный счет в банке, поскольку деньги не будут так подвержены инфляции», - сказала Хакиайнен.
Опрос также показал разницу в подходах мужчин и женщин. Если среди респондентов-мужчин 16% считали, что их семья продержится в описанной ситуации менее месяца, то среди женщин - 21%.
Среди тех же, кто отвечал, что семья продержится более шести месяцев, мужчин было 20%, а женщин - 9%. «Возможно, мужчины просто выше оценивают свои финансовые способности, но, вероятно, за такими результатами также стоят другие причины. Например, одной такой причиной может быть то обстоятельство, что в одиночестве детей чаще воспитывают женщины», - пояснила Хакиайнен.