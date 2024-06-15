ЕС из-за ФРГ не согласовал 14-й пакет санкций против России

Новый пакет санкций против РФ официальные представители 27 стран Евросоюза обсуждали более месяца. В него, в частности, включен запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) и план привлечения к ответственности операторов ЕС за нарушение санкций их дочерними компаниями и партнерами в третьих странах, отмечает Reuters.

Ожидалось, что об утверждении 14-го пакета санкций против РФ ЕС объявит перед началом саммита мира по урегулированию военного конфликта в Украине. Однако, по словам источников Reuters, Германия высказала возражения по поводу пункта об ответственности дочерних компаний из-за его потенциального влияния на промышленность ФРГ.

Источник dpa: Германия - «новая Венгрия»

Агентства dpa и AFP 13 июня сообщили, что Германия блокирует новые санкции ЕС против России. «В последнее время складывается ощущение, что Германия - это новая Венгрия», - заявил один из источников dpa, имея в виду, что правительство Виктора Орбана неоднократно блокировало принятие европейских санкций против РФ и предоставление помощи Украине.

Берлин, в частности, призывает ограничить или вообще отменить пункт о привлечении к ответственности дочерних компаний в случае нарушения санкций в отношении определенных товаров, поскольку в противном случае «немецкие компании могут быть привлечены к ответственности», указывает dpa.