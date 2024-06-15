Кылварт или Тоом? Центристская партия объявила, кого отправит в Брюссель

Михаил Кылварт отметил на пресс-конференции, что причиной решения отказаться от мандата стали политическая ситуация в стране и ситуация в партии. Он заявил, что если бы он поехал в Брюссель, Центристской партии пришлось бы искать нового лидера, но для этого еще слишком рано и сейчас важнее приложить все усилия для укрепления своей роли в эстонской политике.

«Политическая турбулентность в стране, ситуация в Таллинне и необходимость заниматься партией не позволяют мне поехать в Брюссель. На мой взгляд, это было бы предательством», - заявил Кылварт.

Он признал, что выбор был непростым и для него лично, поскольку должность депутата Европарламента высока и предлагает новые возможности, вызовы, контакты, опыт и достойную зарплату.

«Но сейчас это не может быть приоритетом. В то же время это не означает, что мы отказываемся от политики на уровне Европарламента. У нас есть возможность продолжить реализацию наших приоритетов, и для следующего этапа мы определили приоритеты - это предпринимательство, сельское хозяйство и социальная сфера, и следующий депутат должен приложить максимум усилий для защиты интересов Эстонии и программы Центристской партии», - сказал Кылварт.

По словам Кыварта, окончательное решение было принято вчера и вечером он разговаривал по этому поводу с Яной Тоом, с которой была достигнута договоренность, что приоритеты для работы в Европарламенте будет устанавливать партия.