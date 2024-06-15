Центристская партия, получившая один мандат на выборах в Европарламент, решила отправить в Брюссель Яну Тоом. Председатель партии Михаил Кылварт сообщил, что хочет и дальше возглавлять партию, но не считает, что это возможно совмещать с работой в Европарламенте. Именно поэтому выбор пал на Тоом, которая по числу голосов заняла второе место.
Кылварт или Тоом? Центристская партия объявила, кого отправит в Брюссель
Михаил Кылварт отметил на пресс-конференции, что причиной решения отказаться от мандата стали политическая ситуация в стране и ситуация в партии. Он заявил, что если бы он поехал в Брюссель, Центристской партии пришлось бы искать нового лидера, но для этого еще слишком рано и сейчас важнее приложить все усилия для укрепления своей роли в эстонской политике.
«Политическая турбулентность в стране, ситуация в Таллинне и необходимость заниматься партией не позволяют мне поехать в Брюссель. На мой взгляд, это было бы предательством», - заявил Кылварт.
Он признал, что выбор был непростым и для него лично, поскольку должность депутата Европарламента высока и предлагает новые возможности, вызовы, контакты, опыт и достойную зарплату.
«Но сейчас это не может быть приоритетом. В то же время это не означает, что мы отказываемся от политики на уровне Европарламента. У нас есть возможность продолжить реализацию наших приоритетов, и для следующего этапа мы определили приоритеты - это предпринимательство, сельское хозяйство и социальная сфера, и следующий депутат должен приложить максимум усилий для защиты интересов Эстонии и программы Центристской партии», - сказал Кылварт.
По словам Кыварта, окончательное решение было принято вчера и вечером он разговаривал по этому поводу с Яной Тоом, с которой была достигнута договоренность, что приоритеты для работы в Европарламенте будет устанавливать партия.
Напомним, что на прошедших на прошлой неделе выборах в Европарламент за Михаила Кылварта проголосовали 27 565 человек, а за Яну Тоом - 14 143 человека.
Сразу после объявления результатов выборов Postimees написал, что перед Центристской партией стоит серьезная дилемма. Если Кылварт решит поехать в Брюссель, Тоом окажется в политически подвешенном положении, по крайней мере, на какое-то время.
Среди членов Центристской партии, которые общались с Postimees на вечеринке в честь окончания выборов, преобладало мнение, что лидер партии должен отправиться в Европу. До сих пор Кылварт, который работал только на муниципальном уровне, оставался слабым в общегосударственных вопросах, не говоря уже о международной политике, поэтому опыт в Брюсселе был бы для него весьма кстати.
Но насколько эффективно Кылварту удастся руководить партией, работая за границей? Один из таллиннских политиков-центристов также подчеркнул, что они все еще борются за власть в Таллинне, где хотят вернуть место мэра до местных выборов. Словом, отъезд Кылварта в Европу имеет для Центристской партии массу плюсов и минусов.