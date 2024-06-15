Литва призывает дать ответ на российский саботаж в регионе Балтийского моря

«Видя нашу нерешительность в Украине, Россия идет на эскалацию, чтобы посеять страх, неуверенность и ослабить нашу волю к поддержке Украины. Мы должны показать, что такие действия приведут к обратному эффекту - мы будем лишь еще сильнее поддерживать Украину, а Россия получит адекватный ответ на свои действия», - цитирует Ландсбергиса пресс-служба МИД Литвы.

На встрече министров иностранных дел стран Балтии, Северных стран, Польши и Германии в Порвоо (Финляндия) была принята совместная декларация, в которой говорится, что наиболее актуальной задачей, стоящей сегодня перед регионом, является готовность к кризисам, управление ими и обеспечение устойчивости.

По словам министров, в условиях растущей геополитической напряженности сотрудничество в регионе Балтийского моря должно быть усилено и углублено, а существующие структуры адаптированы к политическим реалиям.

«Сейчас особенно необходимы сильная политическая воля, тесное сотрудничество в гибких форматах с единомышленниками и открытые дискуссии о том, как нам следует адаптироваться к новой геополитической реальности и как дать отпор России», - сказал Ландсбергис.

В мае появились сообщения о планах Кремля изменить морские границы России с Литвой и Финляндией. Впоследствии эта информация была удалена с сайта Министерства обороны России. Руководство страны назвало эту информацию провокацией.

В том же месяце Эстония сообщила, что российские пограничники начали демонтировать буи, обозначающие границу на реке Нарва.