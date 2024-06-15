Магазин-склад проводит финальную распродажу

Один из руководителей магазина-склада тогда сказал, что, хотя у них уже много лет есть в Пайде на Пярнувялья-теэ склад, в качестве магазина они открыли свои двери для покупателей только весной. «Все прошло хорошо, всё идет по восходящей линии, заявил он тогда. - Каждую неделю, каждый месяц приходит все больше и больше покупателей. Люди приходят и смотрят. Здесь находят мебель и разные предметы домашнего обихода».