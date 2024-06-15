Возможно, не многие знают, что с мая на окраине Пайде работает магазин-склад Lootus. Место, где можно купить разные подержанные вещи для дома: от кухонных столов и диванов до электроплит и одежды, писал портал Järva Teataja пять лет назад.
Магазин-склад проводит финальную распродажу
Один из руководителей магазина-склада тогда сказал, что, хотя у них уже много лет есть в Пайде на Пярнувялья-теэ склад, в качестве магазина они открыли свои двери для покупателей только весной. «Все прошло хорошо, всё идет по восходящей линии, заявил он тогда. - Каждую неделю, каждый месяц приходит все больше и больше покупателей. Люди приходят и смотрят. Здесь находят мебель и разные предметы домашнего обихода».
Товары в продажу в основном поступали из Финляндии, Швеции и Англии. Столы и стулья, диваны и шкафы (на ценниках от десяти до 20 евро), электроплиты (по 50 евро), раковины (по 15 евро) и более мелкие предметы быта, новые норвежские тарелки. Если начальная цена не подходит, всегда есть возможность поторговаться.
Однако спустя пять лет работы, в начале июня этого года магазин-склад объявил финальную распродажу.