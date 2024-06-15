Их нравы Узнайте, почему в Японии за неделю до заселения снесли жилой дом

Перевод: Вера Копти

До заселения десятиэтажного жилого дома в Кунитачи, префектура Токио, оставалась всего неделя. Однако построившая здание компания буквально в последнюю минуту решила его снести. Дело в том, что жители соседнего здания пожаловались, что новый дом закрывает им вид на всемирно известную гору Фудзияма.

Ранее застройщик уже пошел на ряд уступок: уменьшились этажность здания и высота этажей. Но соседям этого было недостаточно.

Фирма-девелопер Sekisui House сообщила изданию Kyodo News, что решение о сносе здания было принято, так как визуальное воздействие здания на ландшафт не было учтено в достаточной степени. «Мы знаем, что наша культура неразрывно связана с ландшафтом, но мы недостаточно учли это. Мы также приносим извинения договорным партнерам», - говорится в газетном материале.

Застройщик также сообщил, что покупателям квартир, заплатившим почти по полмиллиона долларов, затраты будут возмещены. Фотографию дома можно посмотреть ЗДЕСЬ.