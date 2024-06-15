ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Правда, что кофейную гущу можно выливать в кухонную раковину?

Перевод: Вера Копти

При мытье грязной посуды в слив попадают остатки соуса, еды и кофейная гуща. Но разве это проблема? Однако Франк Эбиш, представитель Немецкого союза сантехники, отопления и кондиционирования воздуха (ZVSHK), объясняет, что вообще-то кофейная гуща не должна попадать в раковину, поскольку имеет обыкновение оседать в сифоне, откуда ее удалить совершенно невозможно.

Однако, по словам Эбиша, небольшое количество кофейной гущи не является проблемой, поскольку она прекрасно смывается водой. Насколько эффективно смывается кофейная гуща, зависит от скорости потока и количества воды: чем больше воды и чем быстрее вода уходит в канализацию, тем больше кофейной гущи она забирает с собой, не давая ей оседать в сифоне.

Но это утверждение справедливо, если речь идет об очень малом количестве гущи, которое в самом деле не вызовет проблем с канализацией. Когда вы моете, например, френч-пресс, следует избегать попадания в слив раковины больших объемов гущи. «Дело может закончиться засором и вызовом сантехника», - объясняет Эбиш изданию MyHomebook.

Куда же выбрасывать кофейную гущу?

Кофейную гущу правильнее всего выбрасывать в контейнер для биоотходов, откуда она, в свою очередь, попадает на мусороперерабатывающий завод. Кофейную гущу также можно использовать в качестве удобрения для растений, но только в умеренных количествах.

Также нет смысла класть кофейную гущу в контейнер для компоста, так как она нарушит уровень pH в контейнере. Кофейная гуща также обладает антибактериальными свойствами, что не очень подходит для компоста, поскольку предотвращает разложение органического материала.