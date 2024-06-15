«Пошла по грибы. Взрыв. Из стопы – фонтан крови». Почему так трудно разминировать Украину

«У вас могут быть беспилотники. На них могут быть тепловые камеры. Вы можете иметь дистанционные средства, чтобы зайти и вырубить растительность, утилизовать большое количество боеприпасов. Но в конце концов обезвредит или утилизует каждый объект хорошо обученный человек, у которого есть хороший набор инструментов. И тут ничего никогда не изменится», - говорит Ренфри.

С ноября 2021 года в MAT Kosovo подготовили на начальном или среднем уровне более 300 украинских саперов. Некоторые из них возвращаются, чтобы пройти высший уровень обучения.

Как обучение побеждает страх

Обучение за границей проходит все больше начинающих специалистов по разминированию. Сотрудница Центра разминирования ГССТ Радмила Воловецкая после учебы у украинских инструкторов прошла курс по программе Швейцарского фонда разминирования и Женевского центра гуманитарного разминирования и сейчас учится за границей.

Она говорит, что ключевое в ее деле - быть осторожной и не додумывать.

«Не знаешь, что это перед тобой? Не трогай! Не уверена в правильности или целесообразности действия? Не делай! Не скажу, что мне приходилось бороться со страхом, потому что его не было, но я видела, как у других он проходил с приходом понимания, что именно для тебя опасно и как себя сберечь», - объясняет Воловецкая.

«Если все процедуры выполняются, то в этой работе не больше опасности, чем в работе столяром, - убеждает Денис Головецкий из HALO Trust. - Это тяжелая работа, но не очень опасная. В разминировании больше рискуешь попасть в ДТП по дороге на работу, чем получить ранения во время разминирования».