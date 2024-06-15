Учителя Ида-Вирумаа успешно завершают курсы переподготовки

Перевод: Каролийна Вертяева

Курс переподготовки был разработан в Нарвском колледже специально для поддержки перехода на обучение на эстонском языке. Цель курса состояла в том, чтобы предоставить участникам знания и навыки для работы с учащимися с первый по шестой класс в эстонской учебной среде, а также сформировать уверенность и готовность преподавать предметы на эстонском языке.

Программа объемом 45 кредитных пунктов включала дидактику математики, человековедения и природоведения, а также предметы, поддерживающие компетентность участников в планировании и проведении уроков на эстонском языке. Объем методических и дидактических предметов составлял 30 кредитных пунктов или 780 часов.

Учителя ходили на курсы дважды в месяц с четверга по воскресенье, а также во время школьных каникул.

По словам директора Нарвского колледжа Тартуского университета Индрека Рейманди, курсы переподготовки для учителей начальных классов опровергают миф о том, что учителя Нарвы не готовы прилагать усилия для перехода на обучение на эстонском языке. «Прохождение курса требовало от участников сильной мотивации и самодисциплины. Постоянный интерес учителей Ида-Вирумаа к саморазвитию также подтверждает то, что места на аналогичном курсе переподготовки на следующий учебный год уже заняты», - сказал Рейманд.

Группа состояла из работающих учителей, половина из которых в начале курса владела эстонским языком на уровне B2, а другая половина - на уровне C1. По окончании курса учителя с уровнем языка B2 могли сдать государственный экзамен по эстонскому языку на высший уровень. На момент завершения курса один учитель уже сдал экзамен на уровень C1, а несколько других зарегистрировались на экзамен.

Курс переподготовки проводили преподаватели Нарвского колледжа Тартуского университета и Института образовательных наук Тартуского университета, а также учителя-практики из Таллинна.

Следующий курс переподготовки учителей начальных классов начнется в Нарвском колледже в конце августа, и в нём будут участвовать преимущественно учителя из школ Нарвы.

Курс переподготовки учителей начальных классов финансируется Министерством образования и науки.