СТУДЕНТКА Почему молодежь уезжает из Нарвы?

Перевод: Анита Авакова

Нарва - город, где каждый человек, для которого эстонский язык не является родным, не считает себя частью эстонского народа. Особенностью Ида-Вирумаа и Нарвы в частности является то, что основным языком общения здесь является русский, а уровень владения как эстонским, так и английским ниже, чем в других регионах. В результате многие жители следят за русскоязычными СМИ.

Проблема безработицы среди молодежи очень актуальна как в Ида-Вирумаа, так и в Нарве - если средняя зарплата молодых людей в остальной части Эстонии составляла 1800 евро, то в Ида-Вирумаа она не превышает 1450 евро. Проблема безработицы также приводит к ограниченным перспективам на будущее. Более амбициозные молодые люди предпочитают менять место жительства в зависимости от перспектив карьерного роста.

В целом население Нарвы стремительно сокращается: с 85 000 человек в 1989 году до 53 000 в 2014-м. Хотя участники опроса отмечали уникальные достопримечательности Нарвы, такие как Кренгольмская мануфактура и Нарвский замок, причины отъезда были более убедительными.