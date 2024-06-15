Студентка Нарвского колледжа Тартуского университета Арина Марова в своей недавно защищенной дипломной работе пишет о причинах, по которым молодежь уезжает из Нарвы.
СТУДЕНТКА ⟩ Почему молодежь уезжает из Нарвы?
Перевод: Анита Авакова
Нарва - город, где каждый человек, для которого эстонский язык не является родным, не считает себя частью эстонского народа. Особенностью Ида-Вирумаа и Нарвы в частности является то, что основным языком общения здесь является русский, а уровень владения как эстонским, так и английским ниже, чем в других регионах. В результате многие жители следят за русскоязычными СМИ.
Проблема безработицы среди молодежи очень актуальна как в Ида-Вирумаа, так и в Нарве - если средняя зарплата молодых людей в остальной части Эстонии составляла 1800 евро, то в Ида-Вирумаа она не превышает 1450 евро. Проблема безработицы также приводит к ограниченным перспективам на будущее. Более амбициозные молодые люди предпочитают менять место жительства в зависимости от перспектив карьерного роста.
В целом население Нарвы стремительно сокращается: с 85 000 человек в 1989 году до 53 000 в 2014-м. Хотя участники опроса отмечали уникальные достопримечательности Нарвы, такие как Кренгольмская мануфактура и Нарвский замок, причины отъезда были более убедительными.
Интервью с молодыми людьми, окончившими гимназию, показали, что основными причинами отъезда из Нарвы являются ограниченные перспективы на будущее. Они недовольны условиями жизни в городе и не видят для себя здесь будущего из-за низкого качества жизни и ограниченных возможностей карьерного роста. В Нарве молодые люди считают, что возможности получения образования и предлагаемые мероприятия ограничены и не соответствуют их ожиданиям. Один из опрошенных признал, что специальности, которые можно выбрать в профессиональных училищах, не привлекают амбициозных молодых людей, желающих получить высшее образование.
Молодые люди, которые ищут свое место в жизни, более авантюрны и имеют представление о лучших условиях жизни в других странах. Они видят в других местах лучшие карьерные перспективы и более высокооплачиваемую работу. Крупные города, такие как Таллинн, предлагают больше возможностей для отдыха и развития в различных сферах.
Молодых людей привлекает разнообразие образовательных возможностей и широкий спектр занятий, где они могут развиваться личностно и профессионально. Молодым людям важно, чтобы работа приносила не только хороший доход, но и стимулировала к труду, а также давала возможность внести свой вклад в развитие общества.
Все опрошенные признались, что им не нравится отсутствие эстоноязычных мероприятий, ограниченные возможности изучения языка и отсутствие развлекательных заведений. Один из респондентов отметил, что большое количество мероприятий ориентировано на пожилых людей. Другой, однако, подчеркнул, что из-за отсутствия эстоноязычных сфер деятельности и возможностей развития сюда не приедут и эстонцы, поэтому этот порочный круг повторится и ситуация не улучшится.
Из-за ограниченности перспектив на будущее жители Нарвы тоже не очень хорошего мнения о своем родном городе. Эту точку зрения разделяют опрошенные молодые люди, покинувшие город, а также те, кто все еще живет в Нарве. Это проявляется в нежелании туда возвращаться, а причина этому - стагнация города и культурная отдаленность от остальной Эстонии.