Ради участия в Олимпийских играх в Париже, которые начнутся через 40 дней, двое спортсменов, ранее представлявших Россию на международной арене, сменили гражданство.
Российские спортсмены отказались от гражданства ради участия в Олимпийских играх
Денис Тарадин и Чермен Валиев будут бороться за олимпийские медали под флагами других стран.
Изначально оба спортсмена должны были представлять Россию на Олимпиаде, однако война в Украине, начавшаяся в 2022 году, изменила их планы. Оба спортсмена завоевали олимпийские путевки, но не собирались ехать в Париж в статусе нейтральных спортсменов.
Тарадин, претендующий на олимпийскую медаль в парусном спорте, теперь будет представлять Кипр, а Валиев, ставший чемпионом Европы и мира среди юниоров по борьбе, - Албанию.
По данным портала Inside the Games, Тарадин и Валиев не стали брать двойное гражданство, а полностью отказались от российского. Таким образом, Россия лишилась двух олимпийских спортсменов.