Российские спортсмены отказались от гражданства ради участия в Олимпийских играх

Денис Тарадин и Чермен Валиев будут бороться за олимпийские медали под флагами других стран.

Изначально оба спортсмена должны были представлять Россию на Олимпиаде, однако война в Украине, начавшаяся в 2022 году, изменила их планы. Оба спортсмена завоевали олимпийские путевки, но не собирались ехать в Париж в статусе нейтральных спортсменов.

Тарадин, претендующий на олимпийскую медаль в парусном спорте, теперь будет представлять Кипр, а Валиев, ставший чемпионом Европы и мира среди юниоров по борьбе, - Албанию.

По данным портала Inside the Games, Тарадин и Валиев не стали брать двойное гражданство, а полностью отказались от российского. Таким образом, Россия лишилась двух олимпийских спортсменов.