«Я не остановлюсь, пока не найду его!» - твердо заявляет 43-летний Александр Ф. (полное имя известно редакции), прибывший в Эстонию из зоны боевых действий в Украине в конце мая. С 2022 года его десятилетний сын живет в Эстонии с матерью: «Они сбежали сюда с моей бывшей женой, но постановление украинского суда позволяет мне видеться с ребенком!»
ОТЕЦ ИЩЕТ СЫНА ⟩ Украинский солдат ищет похищенного ребенка в Эстонии: я стучусь во все двери
Перевод: Анита Авакова
Александр, гражданин Израиля, много лет был женат на украинке, у них есть сын. Во время пандемии коронавируса в отношениях появились трещины, и перед началом полномасштабной войны в Украине Александр развелся с женой.
По словам Александра, сына у него забрали в 2020 году при запутанных обстоятельствах: к нему в квартиру Киеве просто пришли какие-то крепкие мужчины и забрали ребенка вопреки желанию отца. Позже сына нашли у матери, которая переехала в Краматорск.
Александр начал подавать документы на опеку над ребенком в украинский суд, но тут началась война. Несмотря на то, что у Александра израильский паспорт, он почувствовал, что должен идти на фронт.
Мать пыталась сбежать с ребенком в Россию
«Я получил подтверждение от суда, что у меня не забирают родительские права и я могу встретиться со своим ребенком. Я имею право проводить с ним время и видеться», - говорит Александр и добавляет, что его пророссийски настроенная жена не придерживалась решения приговора и пыталась бежать с сыном в Россию.
Сначала бывшая жена Александра хотела поехать в контролируемый россиянами Мариуполь. «Украинские военные не пропустили ее с ребенком через блокпост, и тогда она воспользовалась возможностью покинуть Украину в качестве военной беженки», - рассказывает Александр. В то время он был на фронте.
Когда у Александра начался отпуск, он приступил к поискам сына и объездил все страны, где живут украинские военные беженцы.
«Сначала я поехал в Польшу, затем в Германию, затем в Бельгию и Австрию», - утверждает он. По словам Александра, полицейские, пограничники и другие чиновники в каждой стране были к нему исключительно дружелюбны.
«Ни в одной из этих стран моего сына не оказалось. В Австрии чиновники помогли объявить моего сына в розыск через Интерпол, в Австрии я обратился в суд. Я показал судье все документы украинского суда о том, что имею право на опеку над своим ребенком. Если сначала австрийским пограничникам сказали, что я представляю опасность для своего ребенка и что мне нельзя разглашать его адрес, то позже тамошние власти приняли решение, что я все-таки имею право знать местонахождение своего ребенка!» - говорит Александр и добавляет, что именно в Австрии ему сказали, что сейчас его сын живет в небольшом эстонском городке (местоположение известно редакции).
Как утверждается, мать приехала в Эстонию как военная беженка и сейчас живет с общим сыном в эстонском городе, в приюте для украинских беженцев.
Услышав эту информацию, Александр отправился в Эстонию на поиски сына. Однако это оказалось совсем непросто: по его словам, эстонские чиновники настроены против него.
Если в Австрии Александру сообщили, что его ребенок находится в Эстонии, то местные чиновники сообщать ему точный адрес отказались. Поэтому военнослужащий взял 30-дневный отпуск и принялся искать ребенка самостоятельно.
Эстонская полиция арестовала Александра и конфисковала его паспорт
Сначала Александр направился в школу, расположенную в том самом городе, где сейчас должен жить его сын. Директор школы заверила отца, что какое-то время ребенок действительно там учился, но потом мать перевела его на дистанционное обучение.
«В какой-то момент к зданию школы пришли полицейские и инспектор по защите детей и сказали, что я не имею права видеться с сыном и сводить меня с ним не собираются, - рассказывает Александр. - Когда я показал им украинские судебные документы, они сказали мне, что в Эстонии они недействительны и незаконны!»
Александр вернулся в Таллинн, так и не увидев сына. Он захотел подать жалобу на полицейских города, отказавшихся показать ему ребенка. Но когда он пришел в отделение полиции, расположенное на Пярнуском шоссе, его арестовали на несколько суток и забрали паспорт.
«Ко мне относились как к террористу. Такого обращения я не встречал ни в одной стране. Мне начали говорить, что у меня фальшивый паспорт, потому что он был выдан гражданину Израиля в Киеве... Что тут странного? Шла война, я гражданин Израиля, и новый паспорт мне выдали в киевском посольстве. Как это он фейковый?» - недоумевает Александр. Он уточнил, что его паспорт был уничтожен на фронте, а новый документ выдало посольство Израиля в Киеве.
По словам Александра, его допрашивали более шести часов и не разрешили связаться ни с посольствами Израиля, ни с Украиной. Также ему якобы задали вопросы, на которые он как военный не мог ответить. В том числе он утверждает, что полицейские прервали его звонок адвокату.
В конечном итоге через несколько дней Александру вернули паспорт. Он продолжает поиски ребенка.
«Я буду стучаться в каждую дверь этого города, пока не найду своего сына. Адрес, который моя бывшая жена указала в качестве своего официального адреса, не соответствует действительности. Одна очень дружелюбная украинская беженка сказала мне, что бывшая жена не живет там уже год. Эта женщина была очень удивлена тем, что у моего сына есть отец, еще и военный. У меня было ощущение, что бывшая жена сказала ему, что отец ребенка умер...» - говорит Александр.
«Я не остановлюсь, пока не найду его! Я солдат, и не забывайте, я могу сутки не есть, не пить, не спать… но я найду его! Любой родитель сделал бы это для своего ребенка. Ведь я не видел его несколько лет и его у меня незаконно отобрали!»
Имена и местонахождение ребенка известны редакции.
Специалист по защите детей Сирье Пракс: общение с ребенком в случае раздельного проживания родителей происходит по взаимному согласию родителей
«Мы не подтверждаем утверждения Александра.
Александру неоднократно объясняли, что общение с ребенком в случае раздельного проживания родителей происходит по взаимному согласию родителей. Если его нет, можно обратиться в суд за разъяснениями.
Суды различных инстанций нашей страны и ряд государственных учреждений, в том числе органы полиции, рассматривали ранее и сейчас рассматривают заявления Александра и дают ему рекомендации», - заявила специалист по защите детей Сирье Пракс.
Полиция: Александр был агрессивен
По словам руководителя службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры Райниса Синикаса, в пятницу, 31 мая, Александр приехал в Пыхьяскую префектуру и был устно агрессивен по отношению к сотрудникам информационной стойки, а также вел себя вызывающе и высокомерно по отношению к другим сотрудникам PPA. «Для проверки личности мужчины и других обстоятельств мы запросили его документ, который находился на хранении до получения ответов из баз данных. Александра попросили вернуться в понедельник», - говорит Синикас.
К понедельнику, 3 июня, стало ясно, что одна страна-член Шенгенской зоны выдала Александру решение о высылке из страны. Однако решение не было приведено в исполнение с марта 2023 года. По словам Синикаса, это значит, что Александр не должен находиться ни в Эстонии, ни в других государствах-членах Шенгенской зоны. Его задержали с целью проверки конкретных обстоятельств и законности пребывания в стране.
«Во время допроса Александру разрешили позвонить своему адвокату. Этот звонок был прерван адвокатом, а не должностными лицами PPA. Поскольку по закону задержанному разрешено сделать всего один телефонный звонок, после этого телефон отключили. Ни Александра, ни его вещи не обыскивали, а также не копировали содержимое его телефона», - объяснил Синикас.
В 14.00 сотрудники PPA получили сообщение из Австрии о том, что Александр выполнил свое обязательство покинуть страну-член Шенгенской зоны. Следовательно, он имеет право оставаться на территории государств-членов Шенгенской зоны. Незадолго до 15.00 Александра отпустили.
Действуют ли решения украинских судов в Эстонии?
Отвечает Элизабет Маст, советник по связям с общественностью Министерства юстиции:
Чтобы решение украинского суда имело силу в Эстонии, эстонский суд должен его признать и признать подлежащим исполнению в Эстонии. Для этого заинтересованное лицо должно подать заявление через суд своей страны и Министерство юстиции или подать заявление о признании непосредственно в Харьюский уездный суд. Местом работы украинского судебного пристава является Украина, и возможности действовать в Эстонии у него нет.