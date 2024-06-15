ОТЕЦ ИЩЕТ СЫНА Украинский солдат ищет похищенного ребенка в Эстонии: я стучусь во все двери

По словам Александра, его допрашивали более шести часов и не разрешили связаться ни с посольствами Израиля, ни с Украиной. Также ему якобы задали вопросы, на которые он как военный не мог ответить. В том числе он утверждает, что полицейские прервали его звонок адвокату.

В конечном итоге через несколько дней Александру вернули паспорт. Он продолжает поиски ребенка.

«Я буду стучаться в каждую дверь этого города, пока не найду своего сына. Адрес, который моя бывшая жена указала в качестве своего официального адреса, не соответствует действительности. Одна очень дружелюбная украинская беженка сказала мне, что бывшая жена не живет там уже год. Эта женщина была очень удивлена ​​тем, что у моего сына есть отец, еще и военный. У меня было ощущение, что бывшая жена сказала ему, что отец ребенка умер...» - говорит Александр.

«Я не остановлюсь, пока не найду его! Я солдат, и не забывайте, я могу сутки не есть, не пить, не спать… но я найду его! Любой родитель сделал бы это для своего ребенка. Ведь я не видел его несколько лет и его у меня незаконно отобрали!»

Имена и местонахождение ребенка известны редакции.