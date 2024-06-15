В воскресенье на границе двух гребней высокого давления воздушный поток повернет на юг и откроет путь более теплой воздушной массе с юга, которая местами поднимет столбики термометров до отметки в 24 градуса.
Прогноз погоды на воскресенье: теплый воздух и местами дожди
Как передало BNS Агентство окружающей среды, в ночь на воскресенье В Эстонии ожидается малооблачная погода, переменная облачность. На островах местами пройдут дожди. Местами возможен туман. Ветер юго-восточный 1-6, на островах до 9, порывами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 7-13 градусов.
На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер юго-восточный - восточный, 2-7 м/сек. Высота волны 0,3-0,7 метра. Погода ясная, преимущественно с хорошей видимостью. Температура воздуха ночью 12-14 градусов.
В воскресенье днем в Эстонии переменная облачность. На островах возможны дожди. Ветер юго-восточный - восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха днем 18-24 градуса.
На Чудском озере ветер юго-восточный - восточный, 2-8 м/сек. Высота волны 0,3-0,7 метра. Погода ясная, с преимущественно хорошей видимостью. Температура воздуха днем 19-21 градус.