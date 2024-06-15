Торгово-промышленная палата не поддерживает закрытие пограничного пункта Койдула на ночь

Согласно плану, подготовленному Министерством финансов, пограничный пункт Койдула будет открыт только в дневное время. Однако, по мнению палаты, предлагаемые изменения приведут к значительным негативным последствиям, так как очереди на пограничном пункте станут еще длиннее. По словам палаты, ночью границу пересекают 10-15 грузовиков, но при сокращении времени работы пункта пропуска очередь грузовиков за десять дней увеличится примерно на сто автомобилей.

Палата считает такие изменения нелогичными и необоснованными. Ввиду того, что пункт пропуска и так перегружен из-за закрытия границ с Финляндией и Нарвой, сокращение времени работы пункта пропуска Койдула не является оправданным. Таким образом, пограничный пункт Койдула должен оставаться открытым круглосуточно.

В своем отзыве, направленном в министерство, палата указала, что сокращение времени работы пункта пропуска в условиях и без того длинных очередей создаст ситуацию, когда в отсутствие мест для ночлега транспортные средства будут вынуждены останавливаться на обочине дороги, что увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий и нарушает экологическое равновесие окружающей среды. Кроме того, от планируемых изменений пострадают и граждане Эстонии, которые ежедневно пересекают границу.

Согласно предлагаемым изменениям, для прохождения пограничного и таможенного контроля будет установлен временной лимит, и в будущем пограничный пункт Койдула будет открыт в дневное время с 5:30 до 21:30. Планируемые изменения вступят в силу уже 1 июля.