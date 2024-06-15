МОК допускает российских и белорусских атлетов к Олимпиаде-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 14 российских спортсменов и 11 белорусских к участию в нейтральном статусе на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом МОК сообщил в субботу, 15 июня, уточнив, что эти атлеты прошли проверку специальной комиссии, созванной в марте 2024 года.

В составленном МОК первом списке спортсменов, получивших допуск к соревнованиям в нейтральном статусе, перечислены имена десяти российских борцов, трех велосипедистов и одной прыгуньи на батуте. Из Беларуси на Олимпиаду отправятся шесть борцов, двое прыгунов на батуте, два гиревика и одна велосипедистка.

The International Olympic Committee (IOC) has today published the list of the first Individual Neutral Athletes (AINs) who have been confirmed as eligible and invited to compete at the Olympic Games Paris 2024. https://t.co/G5ZvnoANxh — IOC MEDIA (@iocmedia) June 15, 2024

Ранее вице-президент МОК Джон Коутс допустил, что на летних Олимпийских играх - 2024 смогут выступить в нейтральном статусе около 40 российских спортсменов.

Ограничения для российских спортсменов

По решению МОК, принятому в декабре 2023 года, атлеты из РФ и Беларуси, которая, как считается, поддерживает российское вторжение в Украину, будут допущены к соревнованиям лишь в индивидуальных дисциплинах, без флагов своих стран и иной национальной атрибутики. В Играх не смогут принять участие спортсмены, которые активно поддержали войну против Украины или как-то связаны с российскими или белорусскими вооруженными силами или организациями национальной безопасности.