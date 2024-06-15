Латвия стала лидером по росту числа выданных российских виз среди стран Балтии. В 2023 году латвийские граждане получили 20 902 визы, что на 27,3% больше по сравнению с 2022 годом, когда было выдано 16 417 виз. Особенно заметен рост туристических виз: в 2023 году их было выдано 11 157, что на 97,3% больше, чем в предыдущем году (5 655 виз)

Литва также показала положительную динамику. В 2023 году граждане Литвы получили 10 063 визы, что на 14,77% больше по сравнению с 2022 годом, когда было выдано 8 768 виз. Туристические визы составили значительную часть этого роста: в 2023 году их было выдано 4 225, что на 76,4% больше, чем в 2022 году (2 395 виз).

В отличие от своих балтийских соседей, Эстония показала снижение числа выданных виз. В 2023 году граждане Эстонии получили 11 340 виз, что на 19,8% меньше по сравнению с 2022 годом, когда было выдано 14 131 виза.

Согласно данным Консульского департамента МИД России, в 2023 году количество выданных виз гражданам Китая выросло на 423,9%, достигнув 288 243 виз. Гражданам Туркменистана было выдано 72 776 виз, что на 248,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Германия также показала значительный рост на 22,1% с 58 888 визами.

Основной рост виз пришелся на туристические визы, что свидетельствует об увеличении интереса к России как туристическому направлению. В 2023 году китайским гражданам было выдано 91 097 туристических виз, что на 100 006,6% больше по сравнению с 2022 годом.

Рост также отмечен среди граждан Турции, Индии и Ирана, где прирост составил 22,5%, 37,3% и 26,7% соответственно.

Такие страны как Египет и Италия, наоборот, показали снижение количества выданных виз.