В субботней радиопередаче Keskpäevatund на радио Kuku Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Марек Страндберг рассказали об отставке канцлера Кусти Сальма, о кризисе в партии EKRE, возможном переезде Каи Каллас в Брюссель и Rail Baltic.
Главред Postimees о Rail Baltic: зачем мы возимся с железной дорогой, ведущей в никуда?
Перевод: Анита Авакова
В середине недели Postimees писал о том, как аудиторы трех стран Балтии обнаружили, что с Rail Baltic творится полный бардак: проект отстает от графика на пять лет и с тех пор обошелся странам в четыре раза дороже.
По словам Хыбемяги, в свое время тогдашний государственный аудитор и нынешний президент Алар Карис инициировал процесс проверки со стороны трех стран Балтии, чтобы получить общую картину того, что же происходит с Rail Baltic на самом деле.
«И вот Алар Карис стал президентом, а госаудиторы трех стран представили свои результаты. На их основе можно сказать: извините, зачем мы занимаемся этой ерундой? Зачем мы возимся с этой железной дорогой, ведущий в никуда? У меня просто нет слов», - говорит Хыбемяги.
«Потому что на самом деле многие действия были эффективными, - сказал Рууссаар. - Например, некоторое время назад литовцы уже достигли соглашения о том, где должен проходить маршрут - из Каунаса или Вильнюса и так далее. Они долгое время вели этот спор».
Рууссаар отметил, что если в качестве расходов на оборону государству требуется найти 1,6 миллиарда, то в случае с Rail Baltic речь идет о совсем других суммах: 1,8 миллиарда для Эстонии, 4,4 миллиарда для Латвии и 4 миллиарда для Литвы.
«Аудиторы трех стран прямо говорят, что своевременное получение финансирования крайне сомнительно, и, следовательно, железная дорога, которая должна доставить нас из Таллинна в Берлин с промежуточными остановками, также находится под большим вопросом», - говорит журналист.
Рууссаар добавил, что, согласно оценкам госаудиторов трех стран Балтии, стоимость Rail Baltic выросла в четыре раза.
Страндберг признал, что об этом предупреждали: «Чиновники - некоторые из них даже стали высшими должностными лицами министерства - рассказывали нам по секрету, насколько там все замечательно».
«На мой взгляд, если говорят, что этот объект очень важен для Европы, то нам следует упереть руки в боки и сказать: извините, но не для нас. Если хотите, платите сами», - добавил он.
«Анализ рентабельности Rail Baltic указал на 76 рисков, один из которых заключается в том, что после завершения строительства линии будущие операторы могут быть не заинтересованы в ней, а спрос на рынке будет низким, поскольку на линии не будет ходить достаточно грузовых поездов. А поездов, заполненных пассажирами, вероятно, будет еще меньше», - сказал Рууссаар.
Страндберг заявил, что по мере того, как разрабатывается все больше и больше беспилотных автомобилей, не исключено, что в какой-то момент технология станет настолько хорошей, что вы сможете спокойно спать в салоне своего электромобиля, отправляясь на дальние расстояния.
«Если вы уже водите современный автомобиль, которому не больше пары лет: сначала вы включаете функцию удержания полосы движения, затем круиз-контроль, который следит за дистанцией между автомобилями, тормозит, ускоряется. Все, что вам нужно делать, - это держать руку на руле. Таким образом вы можете часами ехать по хорошему шоссе», - добавил Хыбемяги.