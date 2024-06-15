Главред Postimees о Rail Baltic: зачем мы возимся с железной дорогой, ведущей в никуда?

Перевод: Анита Авакова

В середине недели Postimees писал о том, как аудиторы трех стран Балтии обнаружили, что с Rail Baltic творится полный бардак: проект отстает от графика на пять лет и с тех пор обошелся странам в четыре раза дороже.

По словам Хыбемяги, в свое время тогдашний государственный аудитор и нынешний президент Алар Карис инициировал процесс проверки со стороны трех стран Балтии, чтобы получить общую картину того, что же происходит с Rail Baltic на самом деле.

«И вот Алар Карис стал президентом, а госаудиторы трех стран представили свои результаты. На их основе можно сказать: извините, зачем мы занимаемся этой ерундой? Зачем мы возимся с этой железной дорогой, ведущий в никуда? У меня просто нет слов», - говорит Хыбемяги.

«Потому что на самом деле многие действия были эффективными, - сказал Рууссаар. - Например, некоторое время назад литовцы уже достигли соглашения о том, где должен проходить маршрут - из Каунаса или Вильнюса и так далее. Они долгое время вели этот спор».

Рууссаар отметил, что если в качестве расходов на оборону государству требуется найти 1,6 миллиарда, то в случае с Rail Baltic речь идет о совсем других суммах: 1,8 миллиарда для Эстонии, 4,4 миллиарда для Латвии и 4 миллиарда для Литвы.