Предприниматель Альдо Максимов покинул EKRE. На деньги партии он построил ряд домов отдыха в Греции

«Живя на Сааремаа десять лет назад, я вступил в EKRE под влиянием Яака Валге и Хенна Пыллуаса, а теперь ухожу вслед за ними», - пишет Максимов в социальных сетях. Он отметил, что в коммерческом регистре он больше не числится в рядах EKRE.

«Я состоял в Консервативной народной партии Эстонии в течение десяти лет, и это был долгий и интересный путь. Партия начала катиться вниз уже во время своего короткого пребывания у власти, когда временами - на мой взгляд - она занималась не самыми важными вопросами. В последующие годы мы на 90 процентов были на одной волне и в хороших отношениях с (евродепутатом от EKRE) Яаком Мадисоном. Он проделал отличную работу в Брюсселе, что признают даже его политические оппоненты», - пишет Максимов, признавая, что у них есть разногласия по теме отношений с США, впрочем, как и у других упомянутых выше.

«Я поддерживаю ту линию национал-консерваторов, которая не считает обязательным кричать, ругать, оскорблять и просто так драть глотку и которая не заманивает во власть бесполезных крикунов-клакеров, от которых потом трудно избавиться. Я поддерживаю разумный, интеллигентный национал-консерватизм, который выступает за выживание нации, традиций, сельского быта и культуры, борется против бездумного дешевого труда и идиотских директив ЕС, зеленых «погромов»», - пишет Максимов.