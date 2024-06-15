Альдо Максимов, эстонский бывший журналист, построивший при поддержке партии EKRE кластер домов отдыха на небольшом греческом острове Самос, вслед за Яаком Валге и Хенном Пыллуасом покинул ряды консерваторов.
Предприниматель Альдо Максимов покинул EKRE. На деньги партии он построил ряд домов отдыха в Греции
«Живя на Сааремаа десять лет назад, я вступил в EKRE под влиянием Яака Валге и Хенна Пыллуаса, а теперь ухожу вслед за ними», - пишет Максимов в социальных сетях. Он отметил, что в коммерческом регистре он больше не числится в рядах EKRE.
«Я состоял в Консервативной народной партии Эстонии в течение десяти лет, и это был долгий и интересный путь. Партия начала катиться вниз уже во время своего короткого пребывания у власти, когда временами - на мой взгляд - она занималась не самыми важными вопросами. В последующие годы мы на 90 процентов были на одной волне и в хороших отношениях с (евродепутатом от EKRE) Яаком Мадисоном. Он проделал отличную работу в Брюсселе, что признают даже его политические оппоненты», - пишет Максимов, признавая, что у них есть разногласия по теме отношений с США, впрочем, как и у других упомянутых выше.
«Я поддерживаю ту линию национал-консерваторов, которая не считает обязательным кричать, ругать, оскорблять и просто так драть глотку и которая не заманивает во власть бесполезных крикунов-клакеров, от которых потом трудно избавиться. Я поддерживаю разумный, интеллигентный национал-консерватизм, который выступает за выживание нации, традиций, сельского быта и культуры, борется против бездумного дешевого труда и идиотских директив ЕС, зеленых «погромов»», - пишет Максимов.
«Я против руководства партии, которое управляет авторитарно и невежественно. Поскольку лидеры партии стоят спиной к своим избирателям, а также к своим однопартийцам, мы видим и результат», - добавил он.
«Оба Хельме совершают типичную управленческую ошибку. Они оттесняют более умных людей от руководства партией и окружая себя более послушными и преданными. Годами в этой партии толковые советы уходили в песок», - подверг Максимов критике руководство и внутренний климат партии.
Максимов, возглавляющий ассоциацию под названием «Центр медиаисследований», рассказал Delfi в ноябре 2022 года, что получение поддержки от EKRE в виде так называемых «крышевых» денег не стало для него большой неожиданностью. «Я подал заявку, - объяснил Максимов Delfi. - Получил немного больше, чем просил».
Дома в построенном Максимовым поселке на Самосе носят названия, вдохновленные Эстонией и эстонской культурой: Дом Кясму и Нарва-Йыэсуу, Дом Каплинского, Дом Пауля Кереса, Дом Бетти Альвер, Дом Вийральта, Пляжный дом Лутс I и Лутс II, Дом Урмаса Алендера, Дом Ристикиви и Дом Алликсаара.