Во Франции сотни тысяч человек протестуют против правых популистов

За две недели до проведения во Франции досрочных парламентских выборов в субботу, 15 июня, по всей стране проводятся массовые демонстрации против правопопулистской партии «Национальное объединение». В разных городах запланировано около 200 акций, в них ожидается участие около 350 000 человек. Для обеспечения безопасности задействованы 21 000 полицейских. Только в Париже на улицы могут выйти до 100 000 демонстрантов.

К участию в маршах призвали профсоюзы, студенческие и правозащитные организации, которые хотят не допустить победы на выборах «Национального объединения».

Правая националистическая партия Марин Ле Пен набрала на выборах в Европарламент 9 июня около 31,5 процента голосов, а правящая партия президента Эмманюэля Макрона «Ренессанс» - около 15 процентов. После такого сокрушительного поражения Макрон объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы в Национальное собрание. Они пройдут в два тура 30 июня и 7 июля.