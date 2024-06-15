Нападение на кафе «Таллинн» в 1994 году: убийца-красавец и банда подростков

Оперативно задержать преступников затрудняло то, что они перемещались только ночью и стреляли бессмысленно, убивая людей с инфантильной беззаботностью. Когда преступников объявили в розыск и их портреты появились на телеэкранах, трое парней и две девушки скрывались в обжитых бездомными подвалах и укромных уголках.

Когда в 1994 году спустя пару месяцев поисков их задержали, следователи сказали, что подростки потеряли «человеческое лицо». Ни один из них ранее не был судим. Лидер группы Роланд Лацеклис-Бертманис, которому на момент суда было 23 года, был высокого роста, физически сильным, со светлой прядью волос, падающей на лоб, и пронзительным, наглым взглядом. Те, кто принимал участие в суде, описали его как красавчика. Его несовершеннолетняя жена Марика* выглядела ребенком, да и 19-летняя соучастница преступлений Таня со своими спутанными светлыми волосами производила впечатление незрелого человека. О ней сказали - «неразборчива в связях».