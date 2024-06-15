Когда осенью 1994 года с разницей в неделю в Риге убили двух полицейских, по всей стране начались широкомасштабные поиски убийц. Вскоре были задержаны пять молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет, которые три года безнаказанно воровали, грабили и убивали. В историю криминалистики это вошло как дело группы Лацеклиса-Бартманиса. В банде были также две девушки - 17 и 19 лет.
Для подписчиков
Нападение на кафе «Таллинн» в 1994 году: убийца-красавец и банда подростков
Оперативно задержать преступников затрудняло то, что они перемещались только ночью и стреляли бессмысленно, убивая людей с инфантильной беззаботностью. Когда преступников объявили в розыск и их портреты появились на телеэкранах, трое парней и две девушки скрывались в обжитых бездомными подвалах и укромных уголках.