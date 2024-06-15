Газета New York Times опубликовала полные копии документов, обсуждавшихся на единственных известных прямых переговорах между Россией и Украиной с начала полномасштабного вторжения. Эти переговоры проходили на территории Беларуси и Турции в конце февраля, марте и апреле 2022 года.
NYT опубликовала документы с российско-украинских переговоров в начале войны. Что из них можно узнать?
Документы (доступ платный) получены из украинских, российских и европейских источников, их подлинность подтверждена непосредственными участниками переговоров и близких к ним людей, пишет газета.
Содержание документов частично раскрывалось раньше (их даже демонстрировал сам Владимир Путин), но полностью они публикуются впервые, пишет газета.
Опубликован проект договора от 15 марта 2022 года в переводе на английский, предоставленном Киевом западным правительствам в то время, Стамбульское коммюнике от 29 марта того же года, и проект договора на русском языке от 15 апреля, положенный на стол Путину, за исключением карты из одного из приложений.
Что обсуждали, о чем договорились, а о чем нет
В проекте договора выделены места, с которыми одна из сторон согласна, а другая – нет, а также те позиции, которые украинская делегация обсуждать отказывалась.
Украинские переговорщики не обсуждали российские требования об отмене всех санкций и прекращении всех судебных претензий, а также о неприсоединении страны к Международному уголовному суду.
Также они отказывались обсуждать составленный Россией список украинских законодательных актов, которые Москва требовала отменить во исполнение ее требований о придании русскому языку статуса, равноправного с украинским, а также о борьбе с тем, что она называет «нацизмом».
Тем не менее, из текста следует, что Украина была готова принять российское требование о невступлении военные союзы, прежде всего НАТО, а Россия – согласиться на вступление Украины в Евросоюз.
Украина также была согласна с ограничением численности ее вооруженных сил, дальности ракетных систем и других военных параметров, но настаивала на том, чтобы эти лимиты были установлены выше. К примеру, Россия требовала ограничить численность украинской армии 85 тыс. человек, Украина хотела установить лимит на уровне 250 тыс.
Вопрос о статусе Крыма и Донбасса тогда планировалось отложить на 15 лет.
Главным препятствием, из-за которого переговоры прекратились, стал вопрос о гарантиях безопасности Украины со стороны третьих стран, среди которых предполагались как западные, так и не западные. Россия стала настаивать на том, что в случае агрессии против Украины страны-гаранты приходят ей на помощь при условии согласия их всех, включая саму Россию.
Это фактически давало ей право вето в случае ее новой агрессии против Украины, и увидев эту оговорку, Киев потерял интерес к переговорам, рассказали источники New York Times.
Как к переговорам относился Запад?
Путин утверждал, что принять условия соглашения украинцев отговорили их западные партнеры. Некоторые пропагандисты прямо называли тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона, приезжавшего в Киев в 9 апреля 2022 года.
Джонсон в интервью Би-би-си позже говорил (оригинал здесь), что он и правда был против территориальных уступок России, но Зеленский, вспоминая его визит, сказал, что Джонсон лишь предупредил, что Украина будет подвергаться давлению, чтобы пойти на уступки, однако он, Джонсон, поддержит любой выбор, который сделает Украина. Оба ничего не говорили о других требованиях России к Украине.
New York Times также цитирует американский источник, который рассказал, что США и правда встревожили условия, которые украинская делегация обсуждала с Россией, и они прямо спросили: «Вы же понимаете, что это одностороннее разоружение?