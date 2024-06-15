NYT опубликовала документы с российско-украинских переговоров в начале войны. Что из них можно узнать?

Документы (доступ платный) получены из украинских, российских и европейских источников, их подлинность подтверждена непосредственными участниками переговоров и близких к ним людей, пишет газета.

Содержание документов частично раскрывалось раньше (их даже демонстрировал сам Владимир Путин), но полностью они публикуются впервые, пишет газета.

Опубликован проект договора от 15 марта 2022 года в переводе на английский, предоставленном Киевом западным правительствам в то время, Стамбульское коммюнике от 29 марта того же года, и проект договора на русском языке от 15 апреля, положенный на стол Путину, за исключением карты из одного из приложений.

Что обсуждали, о чем договорились, а о чем нет

В проекте договора выделены места, с которыми одна из сторон согласна, а другая – нет, а также те позиции, которые украинская делегация обсуждать отказывалась.

Украинские переговорщики не обсуждали российские требования об отмене всех санкций и прекращении всех судебных претензий, а также о неприсоединении страны к Международному уголовному суду.

Также они отказывались обсуждать составленный Россией список украинских законодательных актов, которые Москва требовала отменить во исполнение ее требований о придании русскому языку статуса, равноправного с украинским, а также о борьбе с тем, что она называет «нацизмом».