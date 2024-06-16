В тяжелом ДТП погиб ребенок

Насколько известно на данный момент, 37-летний мужчина, управлявший автомобилем Ford Maverick, в карьере Камарику не справился с управлением и попал в аварию, в результате которой машина перевернулась на крышу.

В результате ДТП 12-летний пассажир получил серьезные травмы и скончался на месте. Водитель Ford в состоянии алкогольного опьянения получил травмы, однако его травмы не были тяжелыми. Насколько известно, водитель и находившийся в машине ребенок не были пристегнуты ремнями безопасности.

Полиция задержала водителя.

Пребывание на территории карьера запрещено. Фото: Marianne Loorents

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Александра Марка, алкоголь и вождение автомобиля несовместимы в любой ситуации.

«При управлении автомобилем каждый несет ответственность не только за свою безопасность, но и за безопасность своих пассажиров и других участников дорожного движения. Вождение в состоянии алкогольного опьянения должно быть абсолютно исключено, поскольку управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения крайне опасно. Неважно, сколько человек выпил и куда он планирует ехать, нельзя управлять машиной в состоянии алкогольного опьянения», - сказал он.

«Ни при каких обстоятельствах нельзя пускать за руль пьяных людей, а если кто-то заметит водителя с подозрительной манерой вождения, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию. К сожалению, на этот раз пьяный водитель сел за руль и стал причиной трагического ДТП, в котором погиб 12-летний ребенок. Выражаю глубочайшие соболезнования всем близким», - добавил Марк.

Для расследования происшествия полиция возбудила уголовное дело, точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Полиция