Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина

«Я настоятельно призываю Китай в том, что он мог бы повлиять на [президента РФ Владимира] Путина, положить конец этой войне», – заявил глава Финляндии.

Наряду с Китаем Стубб подчеркнул важность глобального Юга в достижении мира.

«[На саммите в Швейцарии] много представителей из стран Латинской Америки, Африки, Азии и особенно Ближнего Востока. Это дает надежду, что мы сможем выйти на путь мира, и я считаю важным, чтобы это произошло на условиях Украины», – заметил Стубб.

Стубб обратился и к президенту России Владимиру Путину с призывом положить конец войне. Глава государства также отверг «мирную инициативу» России.